AMD a élaboré également un plan pour faire en sorte que les barrettes qui se calent sur ses cartes maman AM5 puissent être réglées en un clic. Intel avait mis au point le XMP il y a longtemps, AMD a donc optimisé le truc pour ses CPU avec EXPO, ex RAMP. C'est aussi cet EXPO qui serait responsable du retard des Ryzen 7000 à la vente, la présentation en revanche n'ayant pas bougé et toujours calée le 29 août, soit lundi. Les constructeurs de barrettes vont devoir s'y mettre, et devraient donc proposer des kits ayant XMP et EXPO, peut-être en même temps, peut-être par des kits spécifiques.

Kingston, avec ses Fury, sera prêt. C'est en observant le décryptage de ses références que le mot EXPO est apparu. Le voilà :

La chose est donc bien intégrée, il va donc falloir s'habituer à trier les kits du commerce selon votre plateforme, du moins il faudra choisir au plus optimisé. On se souvient que les premiers Ryzen avaient un contrôleur mémoire capricieux, et que pour des specs identiques de DDR4, deux kits ayant des puces différentes avaient des comportements différents, avec, au pire, un rejet du kit dont la tronche ne revenait pas au Ryzen. Au moins, avec EXPO, vous savez que ça doit fonctionner... ou alors quel intérêt ? (Source Kingston via momomo_us)