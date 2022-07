TeamGroup n'est pas un étranger des solutions un peu hors-normes ou inhabituelles. En matière d'exemple, on se souviendra d'abord de son SSD autowatercoolé, qui fut visiblement l'étape préliminaire avant le passage à un watercooling intégral et dédié, sans oublier ses dernières barrettes de DRAM « industrial » avec des indicateurs d'états LED et une mini enceinte (un ensemble qui, il est vrai, pourrait se révéler être bien pratique pour faciliter la détection d'erreurs ou d'un module défectueux dans certains environnements). Aujourd'hui, TeamGroup nous présente une autre solution un peu spéciale, il s'agit d'un AIO pouvant à la fois refroidir votre processeur et votre SSD NVMe ! Original et assurément une première, mais le concept de base n'est certainement pas inédit. En effet, on se souviendra de cette expérience d'ID-Cooling avec son AIO à la fois pour CPU et GPU.

Malheureusement, pour nous, l'annonce de TeamGroup est exceptionnellement vide de tout détail technique et d'images... Le fabricant a inclus une seule illustration de son produit, blanc sur fond gris/blanc et qui ne nous montre pas grand-chose. Le reste de la communication s'efforce de nous rappeler que les SSD NVMe chauffent de plus en plus et qu'il faut s'y préparer, alors qu'un contrôleur de SSD PCIe 4.0 sait déjà dépasser les 110°C parait-il (mais alors sans radiateur et sans le moindre flux d'air) et que ce sera forcément pire avec les SSD PCIe 5.0 plus rapides et plus énergivores. Vous aurez donc compris que cet AIO T-Force ARGB et son module de refroidissement pour SSD se destineront tout particulièrement aux futurs SSD NVMe PCIe 5.0 - un marché sur lequel TeamGroup sera par ailleurs également actif, on imagine ainsi qu'un bundle avec un futur Cardea PCIe 5.0 de la marque sera une très forte possibilité. Il semble déjà évident que cette solution ne pourra être utilisée que pour le SSD installé dans l'emplacement M.2 le plus proche du socket et juste au-dessus de la carte graphique, et où l'intégration ne devrait en principe pas poser trop de problèmes non plus.

Et voilà, c'est tout ce qu'on en sait pour l'instant. Pas de fiche technique, pas de prix, pas de date de disponibilité... Néanmoins, on ne peut s'empêcher d'être curieux de voir la chose en action et ses performances !