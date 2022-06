Si rapide que ça ?

La série KCx000 de Kingston représente le fer de lance de l'intégrateur. Le KC3000 annoncé en octobre 2021 marque le retour des SSD sur le Comptoir, histoire de fêter dignement le PCIe 4.0, son futur successeur qui se précise plus concrètement, ainsi que le déploiement prochain de direct storage qui pourrait bien s'avérer pertinent. Le KC3000, et son frère jumeau le Fury Renegade, embarquent le couple détonnant du moment propulsé par Phison & Micron. Ce alors que Kingston affiche une insolente prise de parts de marché sur 2021, le hissant de facto au rang d'acteurs comme Samsung ou WDC, le tout avec des projections radieuses pour les années à venir sur les ventes de SSD. Tour d'horizon made in Comptoir.

Ce dossier s'enrichira sous peu d'autres références comparatives notamment PCIe 4.0 et d'autres plus... vintage. Nous avons fait le choix de publier en l'état avec seulement deux références comparatives à savoir le 905p d'Intel, qui malgré son statut EOL, reste une référence absolue en tenue de performances avec sa 3D Xpoint sur bus PCIe 3.0 ; et le Samsung 970 Evo plus, star (justifiée) des ventes depuis 2019.