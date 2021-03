La course au SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 le plus rapide (sur le papier) continue de plus belle ! Attention, le marketing chez les fabricants est toujours quasi systématiquement et essentiellement articulé autour des chiffres des performances séquentielles, une mesure importante certes, mais celle des performances en aléatoire l'est au moins tout autant, si ce n'est un peu plus. Hélas, c'est une donnée qui ne figure que rarement sur les communiqués officiels, et à cet égard les nouveaux XLR8 CS3140 ne font pas exceptions. Par contre, PNY ne se fait pas prier pour vanter des débits séquentiels assez fantastiques, qui placent d'emblée la série sur la première place du podium des SSD NVMe PCIe 4.0 destinés au grand public !

Une prouesse encore une fois signée par le récent et tout-puissant contrôleur PS5018-E18 de chez Phison, exploité par de très nombreux constructeurs, comme Corsair (gamme MP600), GIGABYTE (SSD Aorus), Sabrent (ci-dessous) ou Galax (HoF Extreme). Mais les XLR8 CS3140 ne se contentent pas de fumer leurs homologues exploitant la puce Phison, puisque les performances (séquentielles) affichées sont également supérieures à celles de la solution Elpis de Samsung (pour ses 980 Pro) et la 2e génération de contrôleur maison de Western Digital (WD Black SN850). Bien entendu, nous sommes ainsi plus que curieux de découvrir les performances aléatoires des nouveaux engins. Mais de ce côté-là, aucun SSD tiers disponible dans le commerce n'a encore réussi à égaler les solutions de Samsung et Western Digital qui arrivent parfois à toucher le million d'IOPS - théoriquement, le PS5018-E18 peut toutefois le faire, et le prochain SM2264 de Silicon Motion également.

La version avec le gros radiateur en aluminium nécessitera de payer un petit supplément.

En attendant, PNY peut effectivement se vanter d'avoir le SSD NVMe PCIe 4.0 le plus rapide du marché sur le papier, à chacun son tour pour le p'tit instant de gloire. Notez que le constructeur ne mentionne pas non plus le type de NAND (il se contente de "mémoire NAND Flash"), mais autre chose que de la mémoire TLC semble assez improbable, restera aussi à savoir d'où elle vient. Le successeur du CS3040 est déjà apparu en magasin et seulement deux capacités sont aux programmes, 1 To et 2 To, les deux segments les plus disputés, les références 4 To étant encore assez marginaux. Visiblement enivré par son autoconsécration, PNY a aussi eu la main assez lourde sur les prix, systématiquement supérieurs à ceux de sa concurrence directe. Vivement les tests comparatifs !