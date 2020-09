Comme par hasard (mais probablement pas), alors que le SSD 980 PRO de Samsung vient enfin de faire sa première (courte) sortie plus ou moins officielle via le site du constructeur (par erreur [mais bien sûr], semblerait-il, la page produit a disparu entre-temps), voilà que Sabrent vient jouer le trouble-fête en faisant miroiter son prochain Rocket 4 Plus ! Il s’agira de la deuxième fournée de SSD PCIe 4.0 de la marque, et qui devrait logiquement relever largement la barre en matière de performance et d’endurance par rapport aux Rocket Q4 à base de QLC et de Phison PS5016-E16 lancés en juillet.

En effet, les Rocket 4 Plus devraient a priori exploiter le tout nouveau contrôleur PS5018-E18 de Phison, une première commerciale pour ce dernier, ainsi que de la NAND TLC, potentiellement de la BiCS5 dernière génération signée Toshiba/WD, vu la relation jusqu’à présent de Sabrent avec ce fournisseur. En sus, le Rocket 4 Plus sera vraisemblablement proposé nu ou en bundle avec un énorme dissipateur alu/cuivre — une option que peu de fabricants proposent et surtout pas Samsung. Pour couronner le tout, la gamme de Sabrent proposera une capacité de 2 To tristement absente pour l’instant de la future lignée 980 PRO…

SSD SABRENT Rocket 4 Plus SAmsung 980 PRO Capacités 500 Go, 1 To et 2 To 250 Go 512 Go 1 To Interface/Format/Protocole PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.4 PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.3c Refroidissement simple mini "dissipateur" ou (très) gros dissipateur alu/cuivre en option mini "dissipateur" nickelé Controleur Phison PS5018-E18 Samsung Elpis NAND TLC, BiCS5 ? V-NAND MLC 3-bit (de la TLC, quoi) DRAM Oui DDR4 ou LPDDR4 512 Mo LPDDR4 1 Go LPDDR4 Lecture/Écriture séquentielle (cache pseudo SLC) jusqu'à 7000/6850 Mo/s 6400/2700 Mo/s 6900/5000 Mo/s 7000/5000 Mo/s Lecture/Écriture aléatoire (IOPS) 1000K/1000K (non spécifié, il s'agit ici des perfs max. du contrôleur) 500K/600K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) 800K/1000K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) 1000K/1000K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) Endurance (TBW) ? ? ? 150 To 300 To 600 To MTBF ? ? ? 1,5 million d'heures Fonctionnalités ? ? ? SMART, AES 256-bit, TCG/Opal IEEE1667, TRIM, Auto gargabe collection Consommation moyenne/max ? ? ? 5/7 W 5,9/7,4 W 6,2/8,9 W Garantie ? 5 ans (ou le TBW si atteint en premier) Prix MSRP ? ? ? ? ? ? Page Produit SABRENT Rocket 4 Plus 980 PRO

Hélas, la page mise en ligne par Sabrent manque affreusement de détails intéressants et c’est pourquoi la majorité des cases sont encore tristement vide — il faut donc revisiter la brève suivante pour se rappeler de quoi est capable (sur le papier) ce fameux nouveau contrôleur vraiment PCIe 4.0 de Phison. Oui, les performances en séquentiel sont a priori supérieures à celles du plus gros des 980 PRO, mais il ne faut pas oublier que ces chiffres sont évidemment ceux du modèle Rocket 4 Plus de 2 To, un 980 PRO 2 To serait sans aucun doute dans ces eaux-là aussi.

Restent les vrais nerfs de la guerre : les performances en aléatoire, l’endurance et les prix ! Au jeu de la tarification, Sabrent s’est déjà fait la réputation d’être relativement agressif, tout le contraire de Samsung. Autrement dit, une fois tous les détails en main, la comparaison entre ces deux références de SSD PCIe 4.0 promet d’être intéressante !

Si vous ne connaissez pas encore la marque, c’est normal. Relativement nouveau sur le marché du SSD, l’américain Sabrent a déjà commencé à se tailler une assez bonne réputation grâce à des produits qui n’ont pas grand-chose à envier aux autres et avec des tarifs souvent intéressants. Pour flatter son image, la marque s’était également octroyé le titre pour le premier SSD NVMe 8 To du marché en mai dernier, sans oublier la possibilité du bundle SSD + gros radiateur pour ses modèles PCIe 4.0. Bref, un concurrent que des géants comme Samsung ne peuvent plus ignorer !

