Pourtant l’un des acteurs majeurs du marché, Western Digital a pris son temps avant de pénétrer le marché du SSD PCIe 4.0, à l’image de Samsung qui n’a lancé que récemment ses 980 PRO. Il faut dire que contrairement à la majorité des constructeurs exploitant des contrôleurs tiers, Western Digital, comme Samsung, intègrent désormais majoritairement leurs propres solutions faites maison. Il leur aura donc fallu un peu plus de temps pour finaliser leur travail et exploiter au mieux la bande passante de la dernière norme PCIe 4.0, contrairement à Phison qui s’était empressé de sortir une solution adaptée à la va-vite, tandis que sa « vraie » solution PCIe 4.0 n’est arrivée que récemment aussi avec le PS5018-E18. Ainsi, il est évident que cette deuxième vague de SSD PCIe 4.0 est bien plus intéressante que la première de l’été dernier, du moins pour ceux qui veulent les meilleures performances.

Les WD Black SN850 succèdent à la lignée précédente SN750 et embarquent la deuxième génération de contrôleur Western Digital. Sur le papier, ils se hissent aisément tout là-haut avec les derniers flagships de chez Sabrent et Samsung, même s’il manque encore quelques chiffres des performances en aléatoire pour faire une comparaison pertinente, tout le reste est du même calibre. Les SN850 existeront en deux versions, l’une parfaitement standard avec sa fine feuille de métal pour seul habillage et qui arrivera encore cet automne, tandis que la deuxième se distinguera de la foule avec un gros radiateur et un peu de RGB, mais elle n’arriverait pas avant l’année prochaine.

En parallèle, Western Digital a aussi dévoilé les WD Black AN1500 SSD. Comme vous l’avez vu dans le tableau ci-dessus, ce sont des SSD NVMe au format carte PCIe, avec des performances proches de ce que peuvent faire les SSD PCIe 4.0 grâce à leur interface PCIe 3.0 x8. En réalité, sous le capot se trouvent deux SSD SN730 (l’équivalent OEM des SN750) montés en RAID-01 avec un contrôleur NVMe RAID Marvell 88NR2241. La carte colle au nouveau thème WD Black avec un gros radiateur noir en aluminium, doublé d’une backplate et liseré d’un diffuseur ARGB tout le long de la tranche. C’est meugnon !

Enfin, Western Digital a enrichi son catalogue WD Black avec du SSD portable orienté desktop et gaming, à l’image de ce qu’on peut dejà trouver chez Seagate depuis peu. Il se nommera D50 Game Dock et proposera les capacités de 1 To et 2 To avec du protocole NVMe, ou une version nue sans stockage. Ce SSD externe fonctionne via une interface Thunderbolt 3 et proposera une variété de ports additionnels, comme de l’USB-A 10 Gb/s, de l’Ethernet ou de l’USB-C. À titre de comparaison, l’offre FireCuda Gaming Dock de Seagate plafonne à 4 To avec un disque dur et un emplacement M.2 PCIe vide, en plus d’être un peu plus touffue côté I/O. Le WD Black D50 vide coutera 319,99 $, le modèle 1 To partira pour 499,99 $ et il faudra compter pas moins de 679,99 $ pour le dernier. Oui, ça douille…