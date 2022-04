La dernière entrée dans la gamme Concept d'Icy Dock - une partie du catalogue s'appuyant davantage sur les retours des utilisateurs et de leurs expériences pour la conception des produits - se nomme CP074-1 et derrière cette matricule peu évocatrice se cache une carte fille remplissant le rôle d'adapteur SSD ! Celle-ci se logera sur un emplacement PCIe 4.0 x16, enfin, de préférence. En effet, il vaudra mieux ne pas se contenter de PCIe 3.0 afin de ne pas brider les 4 SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 x4 - de 30 à 80 mm - que vous pourrez y installer. La carte possède un habillage en aluminium, ainsi qu'une petite turbine de 50 mm pour contribuer à refroidir ce p'tit monde, avec des ouvertures à l'arrière pour l'évacuation de l'air chaud. Chaque SSD aura aussi son propre dissipateur en aluminium avec pad thermique.

De prime abord, lu ainsi, rien de bien exceptionnel, il existe déjà une poignée de cartes filles de ce calibre sur le marché, comme celle-ci également pour 4 SSD NVMe PCIe 4.0 chez GIGABYTE, ou encore celle-là chez Sabrent pouvant carrément en accueillir 8 ! Mais, la solution d'Icy Dock se distinguera sans aucun mal des autres grâce à une conception franchement ingénieuse et indéniablement pratique pour toute opération de maintenance dans une tour traditionnelle ! Plutôt que d'avoir des SSD positionnés horizontalement et inaccessibles une fois montés, les SSD NVMe du CP074-1 ont été placés à la verticale et sont amovibles grâce à leur système de montage sur plateau dans la tranche de la carte d'expansion. Ainsi, vous pourrez échanger chaque SSD à votre guise, ce sans outil ni vis et sans avoir à démonter quoi que ce soit - hormis peut-être le panneau latéral de votre boitier !

Cette nouvelle solution d'Icy Dock est compatible avec la fonction Intel VROC (Virtual RAID-on-CPU) et AMD PCIe 4.0 NVMe RAID (sur TRX40 ou X570), de quoi faire du RAID 0/1/5/10 avec jusqu'à 4 modules sans avoir besoin d'une carte contrôleur RAID externe. La carte supporte aussi la technologie APT, qui permet d'éteindre l'adaptateur dès lors qu'aucun SSD n'est installé et donc d'économiser quelques watts. Enfin, vous y trouverez aussi un voyant lumineux d'activité et d'état pour chaque SSD visible entre les ouvertures de l'équerre PCIe.

Clairement un produit de niche, mais qui devrait sans mal faire quelques heureux ! Malheureusement, on ne connait pas encore le prix de la chose ni d'ailleurs sa disponibilité.