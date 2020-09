Les SSD ont rejoint la famille exclusive Hall Of Fame de Galax en mars l’an -1 av. COVID, la fameuse lignée bling-bling or & sauce blanche de la maison, d’abord PCIe 3.0, puis assez rapidement en PCIe 4.0 avec la vague de clones à base de Phison PS5016-E16. Mais tout ça, c’était il y a plus d’un an, entre temps ça a (heureusement) un peu bougé dans le milieu du SSD PCIe 4.0. Samsung a fait connaître son 980 PRO, peut-être par accident, et Sabrent a suivi avec un Rocket 4 Plus, théoriquement juste un pwàl supérieur grâce à son tout nouveau contrôleur PS5018-E18 fraîchement sorti de l’usine et que Phison avait annoncé l’année dernière en été.

Vous l’aurez donc compris, l’heure est arrivée pour le SSD Galax de transcender son PS5012-E12 fusionné avec une interface PCIe 4.0 à la va-vite et de passer aux choses sérieuses à son tour avec le PS5018-E18 : le SSD Hall Of Fame Extreme !

Vu la base commune avec le Rocket 4 Plus, on ne sera pas surpris de voir que Galax annonce des performances séquentielles de 7000/6850 Mo/s (lecture/écriture), c’est-à-dire identique au modèle Sabrent. Manque de pot, les détails bien plus intéressants n’ont pas encore été partagés, par exemple l’endurance et les performances en aléatoire. On sait seulement qu’il y aura aussi de la NAND 3D TLC sous le capot, comme chez Sabrent et Samsung (qui appelle ça la MLC 3-bit), avec des capacités plutôt intéressantes de 1 To, 2 To et 4 To (enfin).

Parce qu’il est HoF, le SSD sera évidemment bien habillé, subjectivement mieux qu’avant, puisque le radiateur un peu grossier ressemblant à un vaisseau spatial a laissé sa place a un bloc épais bien carré, sans RGB, mais plaqué d’un miroir. Une nouvelle tendance ? De quoi imaginer un appairage assez sympathique avec les Trident Z Royal de G.Skill et cet accessoire vanité pour GPU.

Prix et disponibilité n’ont pas été annoncés, de toute façon, GPU mis à part (avec KFA2), Galax n’est pas franchement la marque la mieux distribuée chez nous. (Source)