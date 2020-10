Silicon Motion a enfin officialisé sa première génération de contrôleurs SSD compatibles PCIe 4.0 ! Eh oui, il s'en est passé bien du temps depuis leur première apparition en juin 2019, où ils furent initialement planifiés pour le second trimestre de 2020 avec l'objectif d'accompagner le lancement d'une nouvelle plateforme PC. 2020 oblige, il y a eu du retard sur le chemin, mais ça ne tombe pas forcément plus mal, puisque ces contrôleurs et les SSD qui les exploitent arriveront à pic pour profiter de l'élan commercial que le débarquement imminent des Ryzen 5000 dans le commerce devrait favoriser au cours des prochains mois, sans oublier Rocket Lake un peu plus tard en 2021 !

Ce retard aura tout de même largement joué en faveur de Phison, qui avait été le premier sur le terrain du SSD PCIe 4.0 avec son contrôleur PS5016-E16, les autres acteurs ne se sont pas vraiment pressés. Cela dit, le premier « vrai » contrôleur PCIe 4.0 de Phison ne s'est montré aussi que très récemment, il s'agit du PS5018-E18 aperçu avec le Rocket Plus 4 de Sabrent, destiné à concurrencer le dernier-né de Samsung embarquant un contrôleur maison, le SSD 980 Pro. Et puis n'oublions pas Western Digital et ses SSD WD Black SN850 ! Bref, on peut dire que la bataille du SSD NVMe PCIe 4.0 ne fait en réalité que commencer, maintenant que les gros joueurs ont concrètement dévoilé leurs cartes ! Sans plus attendre, complétons notre tableau de juin 2019 avec les spécifications désormais officielles :

Silicon Motion SM2263 SM2263XT SM2262 SM2262EN SM2267 SM2267XT SM2264 Marché Mainstream Haut de gamme et entreprises Mainstream Haut de gamme SoC 2 x ARM Cortex 28 nm 2 x ARM Cortex 28 nm 2 x ARM Cortex R5 28 nm 4 x ARM Cortex R8 12 nm Interface PCIe Gen3 x4 PCIe Gen4 x4 Protocole NVMe NVMe Correction des erreurs ECC 2 Ko LPDC 2 Ko LPDC 2 Ko LPDC 2 Ko LPDC 2 Ko LPDC 2 Ko LPDC 4 Ko LPDC (NANDXtend) Canaux NAND 4 667 MT/s 4 667 MT/s 8 800 MT/s 8 800 MT/s 4 1200 MT/s 4 1200 MT/s 8 1800 MT/s CEs/Channel 4 4 4 4 8 4 8 DRAM Oui LPDDR3, DDR4 Non Oui LPDDR3, DDR4 Oui LPDDR3, DDR4 Oui LPDDR4, DDR4 Non Oui LPDDR4, DDR4 Lecture Séquentielle (max.) 2400 Mo/s 3200 Mo/s 3500 Mo/s 3900 Mo/s 7400 Mo/s Écriture Séquentielle (max.) 1700 Mo/s 1900 Mo/s 3000 Mo/s 3500 Mo/s 6800 Mo/s Lecture aléatoire 4 Ko (max.) 300K IOPS 280K IOPS avec Host Memory Buffer (DRAM système) 140K IOPS sans HBM 370K IOPS 420K IOPS 500K 1000K Écriture aléatoire 4Ko (max.) 250K IOPS 250K IOPS 300K IOPS 420K IOPS 500K 1000K

Naturellement, le SM2264 devient le nouveau flagship de Silicon Motion destiné à concurrencer celui de Samsung, Western Digital et Phison, dont tous affichent des performances théoriques pratiquement du même niveau. Bien entendu, à l'image de la concurrence, le SM2264 aura donc vocation à intégrer les modèles SSD plutôt haut de gamme et donc plus chers. L'échantillonnage du SM2264 a débuté auprès des assembleurs, mais il n'y a pas encore de date exacte pour ses débuts dans le commerce.

Le SM2267 et sa variante sans DRAM SM2267XT sont destinés au marché mainstream et low cost. Assez peu d'évolutions techniques, mais le bon en performance par rapport aux SM2263(XT) est plutôt sympathique. Néanmoins, les nouvelles puces vont également se faire concurrencer par les meilleurs contrôleurs PCIe 3.0 toujours en circulation. Le SM2267 s'opposera notamment aux anciens contrôleurs à 4 et 8 canaux, comme le PS5012-E12 et d'autres alternatives concurrentes faites-maison. Le SM2267XT jouera dans les cours des contrôleurs DRAMless, par exemple le nouveau PS5019-E19T de Phison, et servira surtout à animer les SSD NVMe entrée de gamme à bas coût. Apparemment, les deux puces sont déjà fabriquées en volume et les premiers exemplaires de SSD en chemin. (Source)