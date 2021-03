Cette RTX 3080 Ti, quelle aventure ! Pour situer les choses, en décembre dernier, GIGABYTE avait enregistré auprès de l'EEC, une série de RTX 3080 "Ti" dotées de 20 Go, faisant suite à des "fuites" provenant des partenaires du caméléon. Et alors que janvier semblait tout indiqué, voilà que le silence s'installa de nouveau. Et depuis quelques jours, on assiste à ce rebond des infos sur cette hypothétique RTX 3080 Ti, qui aurait laissé des plumes en route, passant de 20 à 12 gigots de GDDR6X. Et bim, qui revoilà ?

GIGABYTE a remis le couvert, en enregistrant cette fois une tétrachiée de cartes graphiques principalement nommées AORUS Extreme, Vision, Master, Gaming, Eagle. Et le nom ne laisse aucune place au doute, ce sont bien des cartes de 12 Go, ce qui semblerait indiquer que la carte telle qu'elle était pressentie à l'origine ne serait plus qu'un lointain souvenir, à moins qu'elle ne soit l'initiative de quelques uns comme à l'époque des GTX 780 6 Go. Bref, les choses bougent quand même en coulisses, mais comme nous le répétons souvent, enregistrer des références auprès de l'EEC ne valide pas l'existence des modèles. Mais on peut penser que cette fois sera la bonne, après il restera la question plus qu'épineuse du prix et des performances, sûrement entre 3080 et 3090, mais en l'absence du moindre respect de prix, ça fera cher l'image par seconde gagnée !