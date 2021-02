Eh bien voilà, la prédiction de 2017 de Statista - que nous avions rapporté et qui annonçait le SSD au pouvoir pour 2021 — s'est pour ainsi dire bel et bien réalisée, très clairement et même un peu mieux que prévu dans le cas des SSD, tandis que la vente de disque dur s'est fracassée encore plus rapidement que prévu et continue toujours son semblant de dégringolade, mais celle-ci ne raconte pas toute l'histoire non plus.

Grâce à l'extrait du rapport 2020 de TrendFocus, nous savons maintenant que 333,120 millions de SSD ont été livrés en 2020, c'est une croissance annuelle de 20,8 % et ça correspond à l'équivalent de 207,39 exabytes de NAND de plus dans la nature, une hausse annuelle phénoménale de la capacité vendue de 50,4 % ! Quoi de plus normal, le SSD de 512 Go étant très majoritairement devenu la nouvelle capacité par défaut de l'entrée des gammes et les SSD 4 To à 8 To se multipliant, en attendant qu'arrivent aussi les exemplaires de 16 To pour le grand public ! La pandémie ayant poussé au télétravail a certainement donné son p'tit coup pouce aussi, l'année dernière a été excellente pour le marché du PC dans son ensemble — cela faisait longtemps.

Par ailleurs, au dernier trimestre de 2020, ce marché du SSD a brassé pas moins de 87,453 millions d'unités (soit + 6 % par rapport au trimestre précédent) ayant représenté un total de 54,649 exabytes (+ 1 %) de capacité de stockage, et dont la majorité sortait des usines de Samsung et Western Digital. C'est le marché du PC grand public qui a d'ailleurs tiré ces derniers chiffres de l'année vers le haut, alors que les livraisons de SSD d'entreprises se sont encore tassées - pour le 3e trimestre consécutif - à cause d'inventaires trop importants et d'une demande moindre à l'approche de la conclusion de l'année. Enfin, 124,68 exabytes (+12 % sur le trimestre) de NAND ont trouvé preneurs pendant Q4 2020, 45 % dans des SSD et 31 % dans des appareils mobiles.

Et le disque dur dans tout ça ? En 2020, le SSD a dépassé de 28 % le nombre de disques durs livrés, à savoir 259,81 millions d'unités, une baisse annuelle de 18 % pour ce segment de l'industrie du stockage ! Par contre, le disque dur devance encore de très (très) loin le stockage « mou » pour ce qui est de la capacité, puisque ce ne sont pas moins de 1018,32 exabytes (un zettabyte, quoi) de stockage sur plateaux - soit environ 5 fois plus que les SSD - qui sont venus s'ajouter aux machines dans le monde en 2020, une évolution annuelle de 13 %.

Pas de grosse surprise, c'est déjà une tendance qui avait été (re)constatée en avril dernier. Le disque dur reste de loin le meilleur choix pour du stockage de masse fiable et abordable, sauf qu'au fur et à mesure que sa densité augmente (en route vers les 50 To d'ici 2026 si tout va bien), il s'en achète(ra) évidemment toujours moins. La courbe de capacité du SSD finira-t-elle un jour par croiser celui du disque dur ? Peut-être, mais probablement pas de sitôt. (Source)