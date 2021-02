Nous vous l'avions montré une première fois fin octobre 2020, le premier boitier commercial de Jonsplus — la nouvelle marque « premium » de Jonsbo pour se concentrer sur « l'essence du produit » — et qui nous arrive finalement dans le commerce local avec un prix en euros ! Pourtant déjà connu pour faire dans le boitier fonctionnel aux lignes souvent épurées et sobres, Jonsplus a semble-t-il poussé le travail encore un peu plus loin avec son i100 Pro, qui marque par la même occasion le début commercial de la nouvelle marque.

Parce que nous sommes un peu là pour ça, nous allons donc en profiter pour repasser rapidement en revue les particularités techniques de ce nouveau boitier Mini-ITX, proposant un concept de modularité multichambre ou monochambre, un flux de ventilation à la verticale, ou encore l'option d'un ventirad ou d'un AIO pour le CPU, en sachant que les possibilités ne seront évidemment pas les mêmes selon la configuration choisie. À constater par vous-même avec tableau et vidéo à l'appui :

JONSPLUS i100 Pro GPU vertical + AIO (multichambre) GPU horizontal + Ventirad (monochambre) GPU horizontal + AIO (monochambre) Dimensions boîtier 434.8 x 194 x 306.8 mm (sans les pieds, +14,5 mm ou +20,5 mm avec) Matériaux Verre trempé 3,0 mm (avec seulement 29,3 % de transmission de lumière), acier 1,0 + 1,5 mm, aluminium 3,0 mm ABS Carte mère Mini ITX ou DTX GPU Longueur max de 345 mm si cage SSD à l'avant, 373 mm sans Hauteur max. de 160 mm Épaisseur max. de 62 mm (compatible RTX 3090) Refroidissement CPU Hauteur 77 mm max. Radiateur de 120 à 360 mm, épaisseur de 55 mm max. avec ventilateur(s) Hauteur de 166 mm max. AIO de 120 à 360 mm, épaisseur de 55 mm max. avec les ventilateur(s) Ventilation 3 x 120 / 2 x 140 mm dessus 3 x 120 / 2 x 140 bas 3 x filtres en nylon 380 μm 3 x 120 / 2 x 140 mm dessus 3 x filtres en nylon 380 μm Alimentation Sans ventilateur bas : ATX/SFX, 175 mm de longueur max. Avec ventilateur : 150 mm. ATX/SFX, 140 mm de longueur max. SFX, 115 mm de longueur max. Stockage 2 x 2,5 » SSD (cage amovible) 1 x 3,5"/2,5 » planqué en façade (panneau détachable sans vis) I/O 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C 1 x USB 3.0 1 x casque 1 x micro Autres trucs Pieds de 14,5 mm ou 20,5 mm Connecteur d'alimentation intégrée au boitier Riser PCIe 3.0 x16 inclus Pages Produit i100 Pro Tempered Glass i100 Pro Tempered Glass Black i100 Pro Magnesium Aluminium Alloy i100 Pro Magnesium Aluminium Alloy Black MSRP 179,90 €

Eh oui, l'élégance (subjective), la finition a priori très soignée et la flexibilité (relative) de ce boitier mini-ITX vont certes devoir se payer assez chèrement, c'était toutefois assez attendu et en phase avec le positionnement de la nouvelle marque. Les alternatives concurrentes de cette taille ne manquent pas, mais il sera probablement difficile d'en trouver un autre comme celui-ci. Qui sait, un exemplaire finira peut-être bien tôt ou tard par nous passer entre les doigts et sur notre banc de test, et nous pourrons ainsi constater ensemble si l'offre dans son ensemble est réellement à la hauteur du prix demandé !