À ceux qui ne sont pas trop regardants avec les performances et cherchent avant tout une grosse capacité sans devoir se tourner vers un bon vieux disque à plateaux, Sabrent - encore lui - pourrait prochainement leur présenter un nouveau SSD de 16 To ! Une telle capacité en ferait aisément le SSD grand public le plus gros du marché, puisque ce serait le double de ce que propose le 870 QVO de Samsung qui détient actuellement cette couronne.

Bien qu'il ne fasse pas de NAND lui-même, Sabrent est progressivement devenu une marque particulièrement agressive sur le marché du SSD et peut déjà se vanter d'avoir récupéré deux couronnes ces derniers mois : celle du SSD NVMe le plus rapide au monde, le Rocket 4 Plus 2 To, et du SSD NVMe avec la plus grande capacité, le Rocket Q4 8 To ! Un modèle avec une capacité inédite de 16 To (hors domaine des entreprises) serait donc tout à fait en phase avec la stratégie ambitieuse de la marque. Quoi de mieux que de renforcer sa notoriété en empochant quelques victoires marketing ?

Le modèle en question n'a pas encore de nom, mais ce serait un modèle SATA 2,5" - le tout premier de la marque -, potentiellement compatible avec les machines portables si son épaisseur est de 7 mm au lieu de 9,5 mm. La rumeur dit qu'il utiliserait le contrôleur Phison PS5012-E12S avec de la NAND QLC 96 couches de chez Micron. Néanmoins, l'information sur le contrôleur semble erroné, l'E12S est un contrôleur NVMe et non SATA. On pencherait plutôt vers le PS3112-S12 que Phison avait dévoilé en janvier dernier, et pour lequel le constructeur annonçe effectivement des associations dans une enveloppe SATA avec de la NAND QLC pouvant aller jusqu'à 16 To. On vous invite aussi à relire la brève en question (ci-dessus) pour redécouvrir les performances théoriques du contrôleur. Bien entendu, ce ne sera pas de haut vol, SATA et QLC obligent.

Ceci n'est pas le SSD, mais un convertisseur SSD M.2 vers SATA 2,5" de la marque.

Des prototypes ES du SSD 16 To de Sabrent seraient déjà en circulation pour qualification, il en existerait des variantes mainstream et entreprise. Sa commercialisation serait relativement imminente, mais son tarif exact encore inconnu. Le chiffre de 2000 $ a été avancé, ce qui donnerait 0,125 $ le Go... À son tarif MSRP de 1090 €, le 870 QVO 8 To propose le Go à 0,068 €, mais il est trouvable aujourd'hui à partir de 870 €. De toute manière, les tarifs effectifs sont toujours très dépendants des fluctuations incessantes du cours de la NAND. En tout cas, ce serait encore bien loin du disque dur, un Iron Wolf Pro de 16 To se trouve vers les 580 €, soit 0,036 le Go.

Enfin, comme toujours avec la NAND QLC, les détracteurs de ce type de NAND ne manqueront pas de soulever les interrogations habituelles autour de l'endurance, des performances ou de la rétention des données - se soucier de ce dernier point est néanmoins un peu moins pertinent dans le cadre d'une machine utilisée quotidiennement qu'un stockage externe, par exemple. Et vous pouvez toujours retrouver notre Hard du Hard sur l'endurance, ici ! (Source)