Le prochain HWInfo arrivera dans quelques semaines, et pourtant, il est déjà en test dans sa phase bêta chez un papa du hardware, Igor Wallossek. Ce dernier l'a passé à tabac, et il a pu exploiter une fonctionnalité intéressante nouvelle, le hotspot des GPU RTX Ampere. Ce point le plus chaud sur les cartes RDNA2 existe déjà, mais tout comme Nvidia, on ne sait pas trop ce qu'on mesure, ni où se situe précisément la ou les sondes selon Igor qui estime qu'il ya une différence de 12 à 20° C entre ce qui est reporté par les logiciels et la réalité. Et comme tout le monde n'a pas une caméra thermique, ou l'envie de désosser une carte chèrement acquise au risque de devoir attendre des mois un SAV, eh bien il faudra faire confiance au prochain HWInfo.

L'analyse des températures dans le temps des RTX 3090 et RX 6800 XT est intéressante à plus d'un titre. Vous pouvez les voir ci-dessous, avec un clic pour les enlarge your agrandir :

Comme vous le voyez, les GPU ne se comportent pas pareil. Le système de refroidissement de la RTX 3090 FE avec ses 3 slots fait des merveilles sur le point le plus chaud du GPU, et se stabilise autour des 70° C, parfaitement dans la norme de ce que nous avions relevé dans notre test. La RX 6800 XT de son côté a un GPU qui monte plus haut, et se stabilise autour des 85°C, soit un peu plus que nos observations. Inversement, la GDDR6X de la RTX 3090 est une chauffeuse terrible, et on comprend pourquoi le caméléon l'a bridée à 19.5 Gbps, étant stabilisée aux environs de 104 ° C, là où la GDDR6 de la RX 6800 XT est à 85° C grosso modo.

Ce sera donc un excellent moyen de voir les vraies températures des GPU en charge, clairement GPU-Z est une cible... ou un complément, à voir selon !