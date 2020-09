Synology a lancé il y a peu son DS920+ pour le marché français, un serveur aux spécifications correctes, mais dont certains défauts comme l'absence de port 2.5 GbE pouvaient rendre réfractaire au passage à la caisse. La concurrence s'est déjà équipée de ce nouveau standard, comme par exemple Qnap avec ses TSX53D ou même Asustor avec ses derniers Lockerstor. D'autres, comme TerraMaster, font le pari du 10 GbE, en le proposant sur l'ensemble de ses gammes, comme sur le F4-422 ou F2-422. Bon, Synology a quand même quelque chose de conséquent à nous proposer, mais sur un produit haut de gamme pour le coup. On vous présente le DS1621xs, un produit assez bien équipé !

Nous sommes donc face à un modèle 6 baies, vous aurez donc de quoi stocker des données assez significativement. Il sera possible de positionner six unités 3.5" ou 2.5" pour une capacité totale de 96 To. Deux emplacements M.2 sont présents et vous permettrons de positionner des périphériques pour le SSD Caching. Niveau hardware, ce serveur embarque du lourd - pour un NAS - avec un Intel Xeon D-1527, un quadcore moulinant à 2.2 GHz et pouvant accélérer à 2.7 GHz. 8 Go de mémoire DDR4 ECC (correction d'erreurs) viennent épauler la configuration. Cette mémoire est extensible à 32 Go en deux barrettes de 16 Go, mais il sera nécessaire de remplacer celle livrée de base.

Les connectiques sont bien fournies, deux ports 1 GbE sont présent à l'arrière de la bête et sont compatibles avec l’agrégation de lien, ce qui permettra en cas de besoin, de bénéficier d'un maximum de débit. Le port 10 GbE est bien là et vous offre un lien vraiment rapide à mettre avec une machine compatible, idéal pour transférer de lourds fichiers en peu de temps. Pour le reste, on trouve deux ports eSATA et deux ports USB 3.0, comme à l'habitude on pestera sur l'absence de 3.1, surtout sur un produit de ce calibre. Vous pourrez même ajouter une carte d'extension, pour rajouter une prise réseau supplémentaire par exemple, via l'emplacement PCI-e 3.0 X8 prévu à cet effet. L'alimentation de la machine se fera via un bloc externe de 250W pour une consommation typique de 65W.

MODÈLE sYNOLOGY DS1621xs CPU Quad-core Intel Xeon D-1527 - 2.2 GHz (base) / 2.7 GHz (boost) Mémoire 8 Go DDR4 ECC (extensibles à 32 Go) ROM Non communiqué Baies 6 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute 96 To Taille maximale d'un volume 200 To NVME Oui, deux emplacements M.2 2280 SSD Caching Oui Connectique 2 x USB 3.0 + 2 x RJ45 1 GbE + 1 x 10 GbE Systèmes de fichiers (interne) EXT4, Btrfs Systèmes de fichiers (externe) NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, FAT, Btrfs, exFAT Compatibilité OS Windows, Linux, OSX, Unix, BSD Consommation typique 65W OS DSM 6.2 Garantie 5 ans Tarif Environ 1430 euros

Ce produit a des arguments, c'est indéniable et nous avons enfin la présence d'un port 10 GbE. Pour mettre la main sur ce monstre, il faudra débourser la somme de 1430 euros, un chiffre qui porte à réflexion. Par exemple chez Asustor, vous pourrez trouver le AS6208T, avec deux baies supplémentaires et un tarif vraiment plus bas, mais celui-ci se prive du 10 GbE. Chez Qnap, on trouve le TS-832X-2G, un modèle 8 baies, également proposé à un tarif assez agressif, mais embarquant un CPU nettement moins véloce. Ce Synology s'adresse donc aux amateurs de performances, avec un processeur Intel Xeon, utile pour de la virtualisation ou des utilisations gourmandes. Le produit est déjà disponible chez les revendeurs et est livré avec une garantie de 5 ans... alors tenté ?