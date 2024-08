Xeon W-3500 et W-2500Â : Intel rafraÃ®chit ses Sapphire Rapids

En milieu de semaine, Intel a dévoilé ses nouvelles générations de processeurs pour les stations de travail, les Xeon-W « Sapphire Rapids Refresh », via les séries Xeon W-3500 et W-2500. Vous l’aurez compris avec leur appellation, ils sont nouveaux, mais qu’à moitié : ce sont des Refresh des Xeon W-2400 et W-3400, deux séries lancées au cours du premier trimestre 2023.

Jusqu'à 60 cœurs CPU désormais

Ces puces Xeon W-3500 et W-2500 reprennent donc la même architecture que leurs prédécesseurs. Ils sont toujours conçus à partir de l'Intel 7 (10 nm). Les quelques améliorations se limitent à un plus grand nombre de cœurs CPU à chaque niveau de prix, et à des fréquences de base en légère hausse (les fréquences Boost restent inchangées en revanche) — en contrepartie, les puces haut de gamme sont plus énergivores.

Deux exemples pour illustrer les propos qui précèdent. Le Xeon w9-3595X, vaisseau amiral de la gamme W-3500, possède 60 cœurs CPU, 112,5 Mo de Smart Cache, a une fréquence de base de 2 GHz assortie d’une fréquence Boost de 4,8 GHz. Son ancêtre, le Xeon w9-3495X, porte-étendard de la gamme W-3400, a 56 cœurs CPU, 105 Mo de Smart Cache, une fréquence de base de 1,9 GHz et une fréquence boost de 4,8 GHz. Rien de magique, le nouveau venu a un PBP (Processor Base Power) de 385 W et un MTP (Maximum Turbo Power) de 462 W, contre respectivement 350 W et 420 W pour l'ancien.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost Cache L3 TDP W9-3595X 60C/120T 2,0 GHz 4,8 GHz 112,5 Mo 385W W9-3575X 44C/88T 2,2 GHz 4,8 GHz 97,5 Mo 340W W7-3565X 32C/64T 2,5 GHz 4,8 GHz 82,5 Mo 335W W7-3555 28C/56T 2,7 GHz 4,8 GHz 75 Mo 325W W7-3545 24C/48T 2,7 GHz 4,8 GHz 67,5 Mo 310W W5-3535X 20C/40T 2,9 GHz 4,8 GHz 52,5 Mo 300W W5-3525 16C/32T 3,2 GHz 4,8 GHz 45 Mo 290W

L’Intel Xeon w7-2595X, flagship des W-2500, hérite de 26 cœurs CPU, soit deux de plus que son prédécesseur, le w7-2495X. Sa fréquence Boost est toujours de 4,8 GHz, mais sa fréquence de base s’élève à 2,8 GHz, contre 2,5 GHz pour celle de son aïeul. En matière de puissance, on passe de 225 W de TDP à 250 W, et de 270 W de MTP à 300 W.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost Cache L3 TDP W7-2595X 26C/52T 2,8 GHz 4,8 GHz 48,75 Mo 250W W7-2575X 22C/44T 3,0 GHz 4,8 GHz 45 Mo 250W W5-2565X 18C/36T 3,2 GHz 4,8 GHz 37,5 Mo 240W W5-2555X 14C/28T 3,3 GHz 4,8 GHz 33,75 Mo 210W W5-2545 12C/24T 3,5 GHz 4,7 GHz 30 Mo 210W W5-2535 10C/20T 3,5 GHz 4,6 GHz 26,25 Mo 185W W3-2525 8C/16T 3,5 GHz 4,5 GHz 22,5 Mo 175W

Bref, vous avez compris le topo. Ces processeurs exploitent toujours le socket FCLGA4677 (cartes mères Intel W790). Les W-3500 prennent en charge huit canaux de mémoire pour un maximum de 4 To de DDR5-4800 et 112 lignes PCIe 5.0. Leurs petits frères se contentent de quatre canaux mémoire et de 64 lignes PCIe. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page d’Intel consacrée aux Xeon W-3400 & Intel Xeon W-2400 ainsi qu'à celle rassemblant tous les produits Sapphire Rapids.

Intel a ouvert les commandes de ses Xeon W-3500 et Xeon W-2500 le 28 août 2024 auprès de partenaires industriels tels que HP, Dell et Lenovo. Les systèmes seront disponibles à partir de septembre. Les prix recommandés vont de 609 dollars (Xeon w3-2525) jusqu'à 5 889 dollars (Xeon w9-3595X).