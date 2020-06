Eh bien, Qnap a vraiment pas mal de choses à nous présenter en ce moment. Entre ses nouveaux NAS avec le TS230 et le TS431KX ou bien son nouveau switch 2.5 GbE, la marque se montre un cran en avance face à ses adversaires. On repart pour un tour, puisque la firme a décidé de lancer une nouvelle gamme de produits TSx53D, basés principalement sur du Intel et tous en 2.5 GbE - elle est pas belle la vie ?

Les deux "petits" modèles

On trouve donc de nouvelles références, cinq pour être précis, toutes très bien équipées. La gamme débute en deux-baies, se décline en quatre-baies et se termine sur de gros modèles à six-baies. En fonction du modèle, vous aurez le droit à plus ou moins de matériel, allant de 4 Go à 8 Go de DDR4 et répondant par la même occasion à différentes utilisations. Toutes ces références embarquent un processeur quad-core (J4125) cadencé à 2 GHz, avec boost à 2.7 GHz et deux ports Ethernet 2.5 GbE, de quoi transférer à la vitesse de la lumière - quand même pas, ce n'est que du cuivre. Les connectiques sont très bien fournies, avec trois ports USB 2.0, deux ports USB 3.1 (Gen1) et viendront s'ajouter des emplacements PCIe 2.0 pour ajouter des cartes d'extension - une carte 10 Gbps pour les plus barbus d'entre vous par exemple. L'alimentation se fera via un simple bloc externe.

Et voici le gros joujou !

Sur le papier, cette gamme n'a pas à rougir, avec des NAS assez véloces qui pourront répondre à la plupart des utilisations. Le transcodage sera possible - sans trop abuser - avec un support d'image en UHD assuré par le HDMI 2.0. Comme sur la plupart des serveurs du marché, vous pourrez ajouter des applications via le store de la marque et étendre les fonctionnalités du produit (Possibilité de faire un Nextcloud, Plex, Docker ...). Le Design de cette gamme reste inchangé, nous sommes sur un look similaire aux TS400. Ces machines pourront donc prendre facilement leur place dans un salon ou un bureau grâce à leur sobriété.

Ces NAS sont assez cher, avec un tarif d'entrée à plus de 500 euros mais se positionnent bien face à la concurrence. Comme rivaux, on trouvera le Asustor AS5304T qui propose aussi du quad-core et du 2.5 GbE ou bien le Synology DS920+ qui reste moins bien équipé (seulement du 1 GbE). En alternative moins onéreuse pour du 6 baies, on trouve le Synology DiskStation DS620slim, mais qui n'est équipé que d'un dual-core quelque peu asthmatique. Qnap semble avoir tout misé sur le 2.5 Gigabit Ethernet, un choix d'avenir, qui devrait faire gagner beaucoup de temps lors des gros transferts de données - on apprécie le focus sur les performances. La gamme est disponible dès aujourd'hui chez la plupart des revendeurs, les produits sont livrés avec une garantie de 5 ans. Vous n'avez plus qu'a méditer l'achat et sauter - peut-être - le pas sur cette nouvelle série TSx53D.

MODELE TS-253D TS-453D TS-653D CPU Quad-core Intel Celeron (J4125) @2 GHz (boost 2.7 GHz) Mémoire 4 Go DDR4 4 Go à 8 Go DDR4 (Selon modèle) ROM 4 Go Baies 2 Baies 4 Baies 6 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute Non communiquée Taille maximale d'un volume Non communiquée SSD Cache OUI Connectique 3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.1 (Gen1) + 2 x RJ45 2.5 GbE + PCIe Gen 2 x 2 ou 2 x4 (Selon modèle) Systèmes de fichiers (interne) EXT4 Systèmes de fichiers (externe) EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT Compatibilité OS Windows, Linux, OSX, Unix OS QTS 4.4.2 (Base Linux) Consommation typique 12,448 W 25,98 W 35,437 W Connexions simultanées 800 Garantie 5 ans Tarif 525 euros 659 euros 814 euros (outch)