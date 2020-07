Nous vous avions parlé le mois dernier des DS720+ et DS420+, les derniers NAS en date chez Synology. Ces références se sont présentées comme du refresh assez basique à coup de Intel Celeron, difficilement compétitif à vrai dire. Il manquait donc un gros morceau à l'appel, du moins nous n'en avions pas encore parlé sur le Comptoir et sa sortie officielle en France sera l'occasion de vous le présenter. Voici le DS920+, le haut de gamme - dans un petit format - de la marque, qui s'ajoute au catalogue actuel. De quoi casser quelques bouches NAS chez la concurrence ?

C'est donc officiel, ce joujou arrivera dans les semaines à venir sur notre contrée et devrait donc - selon la marque - faire le bonheur des amateurs de performances. Nous sommes sur un modèle quatre baies équipé d'un processeur quadcore Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz de base et pouvant booster à 2.7 GHz (décidément, il est partout ce CPU). À côté, vous trouverez 4 Go de mémoire vive DDR4 extensibles à 8 Go si le besoin se présente. Pour le stockage, vous pourrez positionner 4 disques au format 2.5" ou 3.5" ainsi que deux SSD NVME au format M.2 (coucou le SSD Caching). Pour le réseau, c'est relativement classique, on trouve deux ports 1 GbE et... bah en fait c'est tout. C'est light, très light même lorsque l'on sait que beaucoup de constructeurs prennent le virage du 2.5 GbE. Synology aurait donc du mal à renouveler ses gammes de produits ? Difficile de dire non, même les connectiques USB sont en retard avec la présence de deux ports en 3.0 et une simple connectique eSATA en supplément.

Vous pensiez ne pas avoir assez de stockage ? Il est possible de connecter la fameuse extension DX517 et rajouter 5 baies. Bon, en effet, ça commence à faire un NAS sacrément gros et pas forcément facile à cacher dans votre salon. Pour le reste, il y a tout ce qui fait un bon NAS avec DiskStation Manager et la possibilité de rajouter des applications pour étendre les fonctionnalités via le store maison de la marque. Niveau design, c'est exactement la même chose que sur l'ensemble des DiskStation, la thématique est respectée, on ne peut pas faire plus simple.

MODÈLE SYNOLOGY ds920+ CPU Quad-core Intel Celeron (J4125) @2 GHz (boost 2.7 GHz) Mémoire 4 Go DDR4 (extensibles à 8 Go)

ROM Non communiqué Baies 4 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute 64 To Taille maximale d'un volume 16 To NVME OUI, deux emplacements M.2 SSD Caching OUI Connectique 2 x USB 3.0 + 2 x RJ45 1 GbE + 1 x eSATA Systèmes de fichiers (interne) EXT4, Btrfs Systèmes de fichiers (externe) NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT, FAT ,Btrfs Compatibilité OS Windows, Linux, OSX, Unix, BSD Consommation typique 32W OS DSM 6.2 Garantie 3 ans Tarif 580 euros

Dommage, c'est le mot qui vient à l'esprit à la lecture de la fiche technique de ce DS920+. Nul doute qu'il fonctionnera correctement en France, la réputation et l'admiration du public pour Synology n'est plus à démontrer sur le continent. Des tests pour ce DS920+ sont déjà disponibles chez nos confrères. Pourtant, on regrettera le peu de prise de risque, avec un tarif affiché à 580 euros chez les revendeurs, les arguments paraissent faiblards face aux dernières nouveautés de la concurrence. On pourra le confronter par exemple aux derniers Lockerstor annoncés il y a peu ou même aux récents TSx53D de chez Qnap, tous équipés du 2.5 GbE et d'USB 3.1. Pour une poignée d'euros en plus, vous avez un vaste choix de machines plus intéressantes sur le papier et mieux parées pour l'avenir. Reste que si vous êtes un inconditionnel de chez Synology, alors peut-être que ce modèle pourra vous intéresser.