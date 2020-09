On démarre gentiment avec les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) de la semaine 36, qui évoluent pas mal par rapport à la semaine précédente, une fois n'est pas coutume. Même le classement PC nous propose de jouer aux super-héros, pour dire à quel point Avengers fut LA grosse sortie de cette rentrée. En revanche, quelle surprise de voir NBA 2K21 à autant de reprises, lui qui se fait pourtant démolir par les joueurs un peu partout (cf. le magnifique 0,9/10 sur Metacritic, entre autres).

Et là, c'est le drame... Si on s'attarde sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) de la semaine qui vient de s'écouler, là on est un peu chafouin... Tout simplement parce que même si les jeux incriminés ne sont pas mauvais, c'est quand même pas la folie non plus. Donc retrouver un remaster raté et un jeu de sport semblable en tout point au précédent dans le classement, ça nous interroge sur les envies des joueurs. Mais bon, nous ne sommes que de simples observateurs qui émettons un avis qui intéresse peu de monde, au final. Bref.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 36 Semaine 35 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Marvel's Avengers Marvel's Avengers Microsoft Flight Simulator Captain Tsubasa: Rise Of New Champions Project Cars 3 2 Marvel's Avengers NBA 2K21 - Édition Mamba Forever NBA 2K21 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima F1 2020 - Seventy Edition 3 Iron Harvest – Édition Collector NBA 2K21 NBA 2K21 - Édition Mamba Forever Farming Simulator 19 – Édition Platinum The Last Of Us Part II Call Of Duty: Modern Warfare