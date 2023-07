Test • Synology DS620Slim

Composé par Thierry C. • 07 Juillet 2023

Le DS1621+ miniature

On ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque Synology nous envoie également son dernier modèle réservé au stockage de 2.5". Sorti à la fin de l'année 2019, le DS620Slim fait partie de la série de serveurs compacts qui ne sacrifie pas les performances. Contrairement au DS419Slim que nous avions testé au mois d'août de cette même année, le DS620Slim dispose de deux baies supplémentaires. Son CPU se muscle, la quantité de mémoire est quadruplée et il se pare du look des modèles de la série DSXXX+. Alors, quoi de neuf sous le soleil ? Nous allons voir cela ensemble.