ASRock avait déjà un barebone AM4 à compléter soi-même avec le Deskmini A300. Peu cher, autour des 150€, il offrait une cure de jouvence à tous ceux qui en voulaient un, et qui ne voulaient pas entendre parler d'Intel et ses iGPU faiblards. On pensait que la firme aurait préparé un bios pour ce A300 afin de le rendre compatible avec les Ryzen 4000G, mais il n'en est (encore) rien sur le site officiel, avec le dernier bios non bêta daté de novembre 2019. À sa décharge, trouver un Ryzen 4000G dans le commerce, au détail, est impossible sauf marché parallèle, AMD ayant décidé de les réserver aux intégrateurs et OEM.

Et c'est ainsi qu'est arrivé le Deskmini X300, pas inconnu dans nos colonnes de CDH, quasiment identique , la carte mère l'est quasiment au composant près incluant les VRM et les radiateurs, passant du A300M-STX au X300M-STX. Attention la façade avant change un peu de style. ASRock reste très discret, pour ne pas dire muet, sur les véritables différences entre ces deux cartes. Mais toujours est-il que si l'A300 ne peut accueillir les Ryzen 4000G, le X300 le peut pour le même prix. Dommage pour ceux qui sont déjà équipés, mais gageons que les choses évolueront, ça ne ressemble pas à la philosophie d'ASRock d'agir et de cloisonner ainsi.

CoolPC et Computerbase en ont fait un test, avec les Ryzen 5 4650G et Ryzen 3 4350G. Fatalement, ça marche bien, surtout si vous combinez un SSD M.2 NVMe et de la DDR4 3200 So-DIMM, ce barebone n'ayant rien à envier de ce point de vue aux PC de malades qui trainent chez certains geeks. Pour l'anecdote, le 4650G avec ses 6 coeurs et 12 threads se paye le luxe de battre le Ryzen 7 1700X sur Cinebench R20, voilà de quoi rassurer sur les bienfaits de Zen 2, qui règne encore pour quelques semaines le temps que Zen 3 se maquille et mette du trompe-couillon se parfume avant sa sortie du 8 octobre.