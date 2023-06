Test • Synology DS923+

AMD aux commandes

Cela fait bien longtemps que nous n'avions pas eu l'une de ces petites bêtes entre les mains ! été 2019, nous avions pu jouer avec le DS419Slim, mû par une puce Marvell ARMADA 385 cadencée à 1,33 GHz. Et il faudra remonter jusqu'à l'hiver 2017 pour nous rappeler de l'expérience proposée par l'excellent DS918+ et son Celeron J3455 à 1.5GHz. La version parue dans le courant de l'année 2020 n'offrait qu'une évolution de la puce, puisque le Celeron J4125 était cette fois aux commandes. La marque s'était-elle endormie ? Non, pas du tout, et nous en voulons pour preuve le DS923+ dont nous sommes destinataires. AMD cette fois aura la primeur de Synology pour ce « petit » modèle, puisque la puce qui équipe déjà le DS1522+ y prend place. Qu'est-ce que cela change pour l'utilisateur ? À priori pas grand-chose, mais nous allons voir cela ensemble après la présentation.