Face à la déferlante de NAS que nous avons eu ces derniers temps, notamment chez Synology avec ses derniers DS920+ et DS1520+ et Qnap avec sa gamme TSX53D, TerraMaster avait lancé le F4-422. La firme a pour habitude de proposer des produits assez bon marché, produits qui ont le mérite d'être quand même assez bien équipés. Si l'on arrive souvent à regretter le 2.5 GbE sur la plupart des serveurs NAS, vous serez étonné du petit nouveau F2-422, un produit à deux baies et aux spécifications intéressantes.

Rappelons le, nous sommes sur un produit purement professionnel, qui se veut assez compact et qui donc ne propose par conséquent que deux baies. Vous pourrez installer deux disques durs 3.5" ou 2.5" et du coup bénéficier d'une solution de sauvegarde correcte pour vos données. Pourtant, comme toujours, on pourra critiquer le manque de possibilités de ce genre de produit, qui avec seulement deux emplacements, se retrouve limité sur la redondance. On restera donc sur un classique raid 0 pour la vitesse ou bien un simple, mais sécurisant raid 1 pour faire du stockage à long terme. Au niveau du matériel embarqué dans ce F2-422, on trouve un processeur quadcore Intel, un Celeron pour tout vous dire, moulinant à 1.5 GHz et boostant - c'est un verbe ça ? - à 2.3 GHz. On ne va pas s'étendre sur la mémoire disponible, vous aurez 4 Go de DDR3 pour faire tourner vos softs, c'est suffisant pour la plupart des situations.

La cela devient intéressant, c'est sur la partie réseau ! Si vous pensiez que Qnap avait le monopole de la rapidité sur ce type de produits, nous sommes en joie de vous assurer qu'un port 10 GbE est présent sur la machine. Bon, c'est vrai, on aurait aimé en avoir un second, ou du moins que les deux autres ports LAN ne soient pas limités à 1 GbE - il ne faut jamais trop rêver. Pour le reste des connectiques, vous ne trouvez rien de plus que deux ports USB 3.0, un peu léger au final. L'alimentation de la machine se fera via un bloc externe de 40W pour une consommation typique de 26W.

MODÈLE Terramaster F2-422 CPU Quad-core Intel Celeron (J3455) @1.5 GHz (boost 2.3 GHz) Mémoire 4 Go DDR4 (extensibles à 8 Go) ROM Non communiqué Baies 2 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute 32 To Taille maximale d'un volume 108 To NVME Non SSD Caching Oui Connectique 2 x USB 3.0 + 2 x RJ45 1 GbE + 1 x 10 GbE Systèmes de fichiers (interne) EXT4, Btrfs Systèmes de fichiers (externe) NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, FAT32 Compatibilité OS Windows, Linux, OSX, Unix, BSD Consommation typique 25.6W OS TOS Garantie 2 ans Tarif Non communiqué

Pour le reste, vous trouverez bien sûr l'OS TOS, présent sur toute la gamme, les applications qui vont avec et une compatibilité avec les fonctions de virtualisation (Virtualbox, Docker ...). Ce petit serveur pourra se révéler intéressant par son tarif, bien que nous n'ayons pas d'annonce officielle, le F2-210 se trouvait à 165 euros et l'on peut donc logiquement attendre un tarif inférieur aux 200 euros. Pourtant, difficile de le recommander, le choix du port 10 GbE sur l'ensemble de la gamme parait un peu démesuré, nous aurions aimé un compromis plus intéressant face aux diverses références 2.5 GbE de chez Qnap ou Asustor.