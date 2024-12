Test • Synology BeeStation BST150

La sauvegarde via son cloud personnel

Les NAS Syno, inutile de vous en chanter les louanges : c'est une affaire qui fonctionne. Le constructeur est cependant conscient que s'il touche des utilisateurs avancés ou des entreprises, il serait sans doute intéressant d'élargir le champ des possibles en allant chercher, à l'instar de la concurrence moins farouche, des utilisations plus courantes : comme le simple fait de se contenter d'une solution de sauvegarde et de gestion de son smartphone ou de ses fichiers, en mode plug & play ; et pourquoi pas se passer d'un Google Drive, un Dropbox, un iCloud ou encore d'un Onedrive. Et hop, voici la gamme Bee, en confrontation directe avec MyCloud de WD.