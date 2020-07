Le constructeur TerraMaster avait déjà lancé en 2019 son F5-422, un modèle 5 baies embarquant un Celeron et du 10 GbE, le tout pour un tarif assez agressif. La marque revient avec un NAS supplémentaire, le F4-422, qui est donc le petit frère du modèle mentionné ci-dessus. Ce produit devrait permettre au constructeur d'étoffer son offre face aux marques très actives en ce moment, comme Qnap ou Asustor par exemple. Alors quelle différence entre le F4 et le F5 ? Une baie chef et... c'est presque tout.

Comme vous l'avez compris, le serveur est donc équipé de quatre baies et se voit aussi dôté d'un Intel Celeron dualcore moulinant à 1.5 GHz avec boost à 2.3 GHz. Le CPU est clairement léger, inutile de penser à faire du transcodage poussé ou à virtualiser sur une si petite puce, donc à privilégier pour une utilisation stockage uniquement. Au niveau de la mémoire vive, c'est de la DDR3 qui est utilisée, avec 4 Go extensibles à 8 Go en cas de besoin. Pour les connectiques, vous avez le droit à deux ports 1 GbE et surtout à un port 10 GbE - c'est l'atout essentiel de ces NAS. Pour l'USB, il faudra se contenter de la révision 3.0 pour vos périphériques.

Le produit est compatible SSD caching, mais cela impliquera de condamner des baies à cet effet, un peu dommage lorsque l'on sait que la concurrence offre souvent deux ports M.2 en supplément. Pas de port HDMI sur cette version, vous ne pourrez donc pas utiliser ce NAS directement comme station multimédia sur votre TV, en vous passant d'un client. L'alimentation se fera via un bloc externe de 90W pour une consommation typique d'environ 46W. Le refroidissement est quant à lui assuré par deux moulins de 80 mm, pour des nuisances sonores de 19,8 dBA.

Au niveau logiciel, c'est TerraMaster Operating System qui est embarqué (TOS). L'interface fait un peu ordinateur de bureau et vous donne accès à la liste des applications. Un store maison est disponible pour ajouter des apps et étendre les fonctionnalités du produit. Une application mobile est également disponible et vous permet de gérer le serveur à distance, un bon point. Sur le papier, ce NAS est intéressant et pourra convenir à beaucoup d'utilisations. Pourtant, on ne peut que regretter le fait d'avoir opté pour un unique port 10 GbE alors que la concurrence se focalise sur le 2.5 GbE, qui semble être le compromis idéal.

Le F5-422 était proposé à plus de 500 euros et il est donc logique que ce modèle quatre baies se positionne à un tarif plus bas. Il se place donc face au QNAP TS-332X-4G, qui propose des prestations assez similaires ou bien au Synology DS420+ qui est plus récent, aussi en dualcore. Sinon, il pourra aussi faire face à la nouvelle gamme de Qnap, avec son beaucoup plus onéreux TS-453D, mais qui assure des specs plus dans l'air du temps. TerraMaster propose donc une bonne alternative, mais ne se démarque pas par ses spécifications, le tarif sera alors déterminant sur son succès.