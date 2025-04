Sony désosse sa PS5 Pro pour prouver qu’elle en a sous le capot

Depuis novembre 2024, la PlayStation 5 Pro est l’alternative bodybuildée de la neuvième génération de Sony. La firme a montré ce qu’elle avait dans les tripes dans un article de blog titré La PlayStation 5 Pro en détail : découvrez l’intérieur de la console PlayStation la plus avancée. Avec force description et illustrations, Shinya Tsuchida et Shinya Hiromitsu, respectivement ingénieurs en chef responsables des composants mécaniques et électriques chez Sony Interactive Entertainment, détaillent quelques-unes de ses spécificités.

PS5 Pro : plus de CU et plus de jus

En préambule, Sony précise que par PS5 actuelle, elle entend la version sortie en 2023 — celle souvent qualifiée de PS5 Slim. C’est ce modèle qui sert à la plupart des comparaisons. La PS5 originale de 2020 est uniquement présente sur la photo des gabarits. Nous avons rassemblé les principales caractéristiques des différentes PS5 dans le tableau ci-dessous.

Caractéristique PS5 (Originale) PS5 actuelle (Slim) PS5 Pro Date de sortie Novembre 2020 Novembre 2023 Novembre 2024 Dimensions (mm) 390 x 104 x 260 358 x 96 x 216 388 x 89 x 216 Poids 4,5 kg (avec lecteur) 3,2 kg (avec lecteur) / 2,6 kg (sans lecteur) 3,1 kg CPU AMD Zen 2, 8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 3,5 GHz Identique à la PS5 originale AMD Zen 2, 8 cœurs / 16 threads, fréquence variable jusqu’à 3,85 GHz GPU AMD RDNA 2, 36 CU, jusqu’à 2,23 GHz, 10,28 TFLOPS Identique à la PS5 originale AMD RDNA 3, 60 CU, jusqu’à 2,18 GHz, 16,7 TFLOPS, accélération Ray Tracing supérieure RAM 16 Go GDDR6 (14 Gbit/s, pour bande passante de 448 Go/s) Identique à la PS5 originale 16 Go GDDR6 (18 Gbit/s, pour bande passante de 576 Go/s + 2 Go DDR5 pour les tâches système Stockage interne SSD 825 Go SSD 1 To SSD 2 To Lecteur de disque Blu-ray Ultra HD intégré (édition standard) Lecteur Blu-ray Ultra HD détachable (vendu séparément) Aucun lecteur intégré ; lecteur Blu-ray Ultra HD détachable vendu séparément Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.1 Ports 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet, 2x USB-A, 1x USB-C 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet, 2x USB-A, 2x USB-C 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet, 2x USB-A, 2x USB-C Consommation électrique Jusqu’à 350 W Jusqu’à 340 W Jusqu’à 390 W Fonctionnalités avancées Ray Tracing, VRR, ALLM Identique à la PS5 originale Ray Tracing amélioré, PSSR (upscaling IA), Game Boost, support 8K, VRR, ALLM Prix de lancement 499 euros (édition standard) / 399 euros (édition digitale) 549 euros (avec lecteur) / 449 euros (sans lecteur) 799 euros

Dans l'ordre : PS5 originale, PS5 Slim, PS5 Pro © Sony

L’article est très complet et en français. Nous n’allons donc pas entreprendre un résumé exhaustif, mais plutôt nous limiter à une synthèse des points qui nous paraissent le plus intéressants. Ajoutons que la chaîne How-FixIT avait réalisé un démontage complet de la PlayStation 5 Pro il y a quelques mois de cela. Vous trouverez la vidéo en fin d’article ; nous en avons extrait quelques captures pour illustrer des comparaisons absentes du blog de Sony.

Plus fournie, la carte mère de la PS5 Pro est plus grande que celle de la PS5 actuelle. Déjà, elle n’est pas rognée sur le côté, mais adopte un format rectangulaire.

PS5 actuelle en haut, PS5 Pro en bas © Sony

Sony ne propose pas de comparaison directe. Celle de How-FixIT permet toutefois de bien jauger des deux superficies.

© How-FixIt

Pour l’intégrer dans le châssis, Sony a déplacé le ventilateur (et incurvé la carte à son niveau), tout en modifiant l’emplacement des ports d’E/S.

Pour rester sur la carte mère, la DDR5 renseignée dans la fiche technique est la neuvième puce mise en évidence ci-dessous. Elle a été ajoutée un peu à l’écart des huit puces GDDR6 positionnées en cercle.

© Sony

Afin de gérer la puissance supérieure de la PS5 Pro (+48 W aux dires de la société), Sony a renforcé le système de refroidissement. La firme nippone a élargi la surface des grilles d’aération et a blindé sa machine de caloducs supplémentaires.

© How-FixIt

De plus, si le métal liquide est une constante pour toutes les versions de PS5, il est appliqué sur des rainures « afin de rendre le refroidissement plus stable » dans le cas de la PS5 Pro.

PS5 Pro © Sony

PS5 Slim © How-FixIt

Enfin, si le nombre de pales reste inchangé, le ventilateur se distingue par son gabarit plus imposant. En outre, Sony a intercalé des pales plus petites entre chaque pale principale.

Ventilateur PS5 Pro à gauche sur la première image © Sony

Aux dires de la société, cette conception permet un flux d’air plus important tout en maintenant un niveau sonore acceptable pour une console. Sur la base des mesures prises par le site Hardware Busters et la chaîne John Glasscock, la PS5 Pro est globalement un peu plus bruyante (de l’ordre de 3-4 dB(A)) que ses aînées dans les jeux (mais plus silencieuse au repos).