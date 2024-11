Après la PS5 Pro, la PS5 portable ?

En dépit de leur proximité onomastique, la PlayStation Portal n’est pas vraiment une successeure de la PlayStation Portable (plus connue sous son diminutif PSP). Mais à en croire Bloomberg, la firme nippone a bien une véritable console portable dans les cartons — enfin, pour le moment, surtout représentée sur des dessins techniques.

C'est une manière de présenter la chose

La PS5 jusqu'à Plus Soif

Dans un article au titre pour le moins explicite, Sony Working on handheld console for PS5 Game to rival Switch, le média expose le projet de l’entreprise : jouer sur les platebandes de sa concurrente, en proposant elle aussi sa machine portable.

En l'état, sur la base des données de VGChartz, Nintendo et Sony s’arrogent le marché des consoles : la première celui des consoles portables (avec la nuance de la Switch, qui est par définition hybride), la seconde celui des consoles de salon. Concrètement, la PlayStation 2 reste la machine la plus vendue de tous les temps (159 millions d’exemplaires). Elle devance la Nintendo DS (154 millions), la Switch (144 millions), et lale Game Boy (119 millions). C'est une autre représentante de Sony, la PS4, qui squatte la cinquième place.

Si la PlayStaton Vita, lancée entre 2011 et 2015 selon les pays, s’apparente à un échec commercial (24e place, avec 16 millions de ventes, toujours d’après VGChartz), ce n’est pas le cas de la PlayStation Portable, sortie en 2004 / 2005 : elle aurait été écoulée à 83 millions d’exemplaires, ce qui en ferait la 10e console la plus populaire.

En 2024, la PS5 et désormais la PS5 Pro font le bonheur de Sony. Ces consoles de 9e génération sont en tout cas davantage plébiscitées que celles de Microsoft (Xbox Series X / S). Quant au secteur des consoles portables, il a retrouvé un énième souffle ces dernières années : Steam Deck noir ou blanc, Asus ROG Ally Y ou X, MSI Claw B- ou AI+, ou encore les nombreuses références d’AyaNeo, l’offre est pléthorique.

L’année dernière, Sony a certainement esquissé sa volonté de surfer sur cette vague en lançant sa PlayStation Portal, caractérisée comme un « lecteur à distance ». Elle rencontrerait, en dépit de ses limitations, un certain succès. Du moins, ce ne serait pas le flop que certains envisageaient. L’entreprise n’a pas révélé les chiffres de ventes, mais selon le cabinet Circana, c’est l’accessoire de jeu vidéo le plus vendu aux États-Unis en 2024 (territoire qui n’est pourtant pas le plus favorable à Sony). Cette assertion est tout de même à relativiser, puisque d’après la même source, moins de 3 % des propriétaires états-uniens de PS5 (initialement indispensable pour profiter de l’appareil ; désormais, celui-ci permet aussi de jouer en streaming via le PS Plus) possédaient une Portal fin juillet 2024.

So, let's talk PS Portal... while it has performed above expectations so far, there's still plenty of room for upside. At the end of July, fewer than 3% of US PS5 owners had purchased a Portal. Could be an area to watch closely for holiday. Source: Circana Retail Tracking Service. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 6 septembre 2024 à 20:00

Revenons-en à la console portable dont traite Bloomberg. Le média ne révèle rien des caractéristiques techniques. Nos confrères évoquent simplement un produit pensé pour faire fonctionner les jeux PlayStation 5. Notez que ce n’est pas la première fois qu’un tel appareil est mentionné. Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead avait parlé d’une PS Vita 2 dans une vidéo en début d’année.

Nous verrons bien si une telle machine voit le jour. Toutefois, nous constatons que de plus en plus de gros titres PlayStation Publishing LLC, tels que God of War Ragnarök en septembre dernier ou Marvel's Spider-Man 2 en janvier prochain, paraissent sur la plateforme Windows. Autrement dit, le nombre d'exclusivités cantonnées à l’écosystème Sony s'étiole. En conséquence, rien n’empêche de profiter de ces titres sur une console portable dès à présent. Le premier de ces deux softs est d’ailleurs parfaitement jouable sur Steam Deck (et sur n’importe quelle console Windows 11 suffisamment puissante). Dans ce contexte, la pertinence d’une « PlayStation 5 Portable » peut questionner. Bon, gageons que la marque Sony jouerait en sa faveur.

Quoi qu’il en soit, Bloomberg ne révèle aucune date pour l’arrivée d’un tel dispositif. Enfin, sachez que Microsoft a aussi des velléités de Xbox portable. Mais là encore, rien de très concret.