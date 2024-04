La PS5 Pro est bien rÃ©elle, Sony la lancerait avant la fin dâ€™annÃ©e

Le lancement prochain d’une PlayStation 5 Pro, documenté par plusieurs sources en début d’année, nous paraissait moins incertain qu’à certains de nos confrères ; mais au cas où vous aviez besoin d’une confirmation supplémentaire, Ton Warren de The Verge, soit un informateur très bien renseigné, a confirmé l’existence de cette machine et plusieurs de ses spécificités. Baptisée Project Trinity, cette version bodybuildée de la PlayStation 5, censée coexister avec cette dernière, devrait voir le jour avant la fin d’année. Du moins, c’est ce que nous pouvons envisager au regard de la période marquant le début du programme de certification « PS5 Pro Enhanced », qui débutera cet été. En outre, la commercialisation d’une console peu avant le fêtes de fin d’année est une stratégie usuelle chez Sony : les PS4, PS4 Pro et PS5 sont toutes trois sorties un mois de novembre ; en 2013, 2016 et 2020 respectivement.

La PS5 à la sauce art contemporain © Sony

La PS5 Pro hérite d’un gros GPU

Mis à part cette fenêtre pour le programme de certification, Tom Warren ne révèle rien d’inédit sur la PS5 Pro ; il confirme essentiellement les données révélées précédemment. Cette version conservera un CPU sous architecture CPU Zen 2, mais apportera une mise à jour majeure du GPU.

Plus précisément, pour la partie CPU, elle proposera un mode performance qui passera la fréquence à 3,85 GHz, au lieu de 3,5 GHz. Notez que l’activation de ce mod serait toutefois laissé à la discrétion des développeurs. Sinon, le SoC conserve les 8 cœurs / 16 threads Zen 2.

Pour le GPU en revanche, Sony et AMD ont opéré une réactualisation majeure, avec l’adoption de cœurs GPU RDNA 3. Il est même question d’une accélération ray tracing basée sur RDNA 4, c’est-à-dire sur la prochaine génération majeure de l’architecture graphique d’AMD (qui servira aux Radeon RX 8000).

Une vitesse mémoire accrue pour une bande passante de 576 Go/s contre 448 Go/s actuellement, ainsi que 1,2 Go de mémoire système supplémentaire accordé aux jeux (soit 13,7 Go sur les 16 Go disponibles), figurent aussi parmi les améliorations évoquées.

Enfin, la PS5 Pro profiterait d’une architecte pensée pour l’apprentissage automatique, avec une capacité de 300 TOPS pour les calculs 8 bits. Ce, afin de soutenir une techno de mise à l’échelle PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) censée proposer de l’upscaling 4K, et même 8K à terme.

En matière de calendrier, Sony développerait la PS5 Pro depuis le début d’année 2022. L’entreprise aurait confié des kits de développement à certains studios dès l’année dernière ; un secret bien gardé, puisque la presse n'a eu connaissance de ce développement que récemment. Les choses devraient cependant s’accélérer dans les prochains mois en vue d’une commercialisation avant les fêtes de fin d’année.

Concernant le sésame « PS5 Pro Enhanced », il servira à distinguer des jeux bénéficiant d’une prise en charge optimale par la PS5 Pro. En pratique, les marqueurs seront une définition plus élevée que sur la PS5 standard ; une intégration plus aboutie du ray tracing ; le support du PSSR.

Pour finir, contrairement à la fausse PS5 « Slim », qui est destinée à remplacer le modèle original de PS5 au fil des mois, la PS5 Pro étoffera le catalogue de Sony. À l’instar de Microsoft avec ses Xbox Series X / S, la firme nippone proposera ainsi deux déclinaisons de sa console de 9e génération ; dont une bien plus puissante que l’autre.

Console PlayStation 5 Pro PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S 2023 SoC Viola 7nm/6nm Oberon (Plus) 7nm Scarlett/Arden 7nm Lockhart/Arden CPU AMD Zen2 AMD Zen2 AMD Zen2 AMD Zen2 Configuration CPU 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T Fréquence CPU Jusqu'à 3,85 GHz Jusqu'à 3,5 GHz Jusqu'à 3,8 GHz Jusqu'à 3,6 GHz GPU AMD RDNA3 (RDNA4 RT) AMD RDNA2 AMD RDNA2 AMD RDNA2 Configuration GPU 30 WGP/60 CU (workgroup processor / compute unit) 18 WGP/36 CU 26 WGP/52 CU 10 WGP/20 CU Fréquence GPU ~2,18 GHz 2,23 GHz 1,83 GHz 1,57 GHz Mémoire système 16 Go GD6 256 bits 16 Go GD6 256 bits 16 Go GD6 320 bits 10 Go GD6 128 bits Vitesse mémoire 18 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Stockage interne 825 Go 825 Go 1 To 512 Go / 1 To Puissance FP32 du bousin 33,5 TFLOPS 10 TFLOPS 12 TFLOPS 4 TFLOPS Prix officiel À déterminer 549,99 euros / 449,99 euros 549,99 euros 299,99 euros / 349,99 euros

Quel prix pour la PS5 Pro ?

Si aucun tarif n’a fuité jusqu’ici, il ne faut logiquement pas tabler sur une baisse de prix pour la PS5 Pro. En l’état, la version standard de la PS5 coûte 549,99 euros, tandis que l’édition digitale coûte 100 euros de moins, soit 449,99 euros. Nous ne nous livrerons pas à des projections hasardeuses sur le prix de vente de la PS5 Pro à sa sortie. Nous rappellerons simplement que la PS4 Pro avait fait ses débuts à un tarif de 399,99 euros, soit un montant calqué sur celui de son archétype au moment de sa commercialisation, trois ans plus tôt. Dans le même temps, Sony avait alors abaissé le tarif de sa PS4 Slim à 299,99 euros.

Les plus optimistes espèrent une approche similaire ; donc à un prix de 549,99 euros pour la PS5 Pro associé à une baisse du tarif de la PS5 classique. Néanmoins, au vu des caractéristiques de la machine, envisager un montant supérieur, avoisinant les 600 euros, voire les 650 euros, ne paraît pas délirant. Pour notre part, en prenant en compte l'inflation et la tendance du marché au cours des dernières années, nous penchons plutôt pour cette deuxième hypothèse.