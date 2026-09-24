PlayStation 6 et Xbox Helix : le bal des TFLOPS commence, 40 pour Sony et 56 pour Microsoft

PlayStation 6 et Xbox Helix : le bal des TFLOPS commence, 40 pour Sony et 56 pour Microsoft

PlayStation 6 et Xbox Helix : le bal des TFLOPS commence, 40 pour Sony et 56 pour Microsoft

Selon le leaker Kepler_L2, les puces de la PlayStation 6 et de la future Xbox, connue sous le nom de Project Helix, ont toutes atteint le tape-out, câ€™est-Ã -dire la phase oÃ¹ leur conception est suffisamment finalisÃ©e pour passer Ã la fabrication.

PS5 Pro

Helix > PS6 ?

Et puisque deux consoles qui nâ€™existent pas encore mÃ©ritent Ã©videmment leurs premiers chiffres de performances, Kepler_L2 a douchÃ© les ardeurs de ceux qui annonÃ§aient 80 TFLOPS pour la PS6, en avanÃ§ant plutÃ´t 40 TFLOPS pour la PS6 et 56 TFLOPS pour la Xbox Helix. Surtout, il prÃ©cise que les 40 TFLOPS de la PS6 intÃ¨grent dÃ©jÃ le dual-issue de lâ€™architecture AMD (nous supposons quâ€™il en va de mÃªme pour les 56 TFLOPS attribuÃ©s Ã la Xbox). Il nâ€™est donc pas inutile de rappeler que les premiÃ¨res fuites concernant la PS5 Pro donnaient elles aussi une valeur intÃ©grant ce mode, en lâ€™occurrence 33,5 TFLOPS.

Si vous vous Ãªtes risquÃ©s sur des forums ces derniÃ¨res heures, vous aurez dÃ©jÃ constatÃ© que ces estimations alimentent les comparatifs et gÃ©nÃ¨rent quelques fantasmes. Pour donner un ordre de grandeur, la Xbox Series X revendique environ 12 TFLOPS, contre 10,28 pour la PS5 et 16,7 pour la PS5 Pro. Du cÃ´tÃ© du PC, et pour rester chez AMD, la Radeon RX 9070 XT, la reine des rouges sur Steam, est donnÃ©e pour 48,7 TFLOPS FP32, contre 36,1 TFLOPS pour la version non-XT.

Ceci dit, les TFLOPS mesurent une puissance de calcul FP32 thÃ©orique. Dans les jeux, dâ€™autres facteurs, comme la quantitÃ© de mÃ©moire oÃ¹ la bande passante, ont aussi leur importance. Sans parler des diffÃ©rentes techniques de rendu, du ray tracing Ã lâ€™upscaling, qui font appel Ã des capacitÃ©s de traitement spÃ©cifiques, voire Ã des unitÃ©s de calcul dÃ©diÃ©es. Bref, il devient de plus en plus hasardeux de comparer directement les valeurs entre diffÃ©rentes architectures.

Pour en revenir Ã la PlayStation 6, le mÃªme divulgateur avait Ã©galement suggÃ©rÃ© 30 Go de GDDR7 sur une interface 160 bits, avec une bande passante de 640 Go/s en fÃ©vrier dernier. Les caractÃ©ristiques de la ou des Xbox Helix restent en revanche dans le flou complet.

D'autre par, si poser la question du prix peut paraÃ®tre prÃ©maturÃ©e, elle est dÃ©jÃ discutÃ©e. Y compris par cette source. Le divulgateur a cependant revu ses estimations Ã la hausse. Il tablait sur un coÃ»t matÃ©riel dâ€™environ 760 dollars en mars dernier ; il lâ€™a relevÃ© de 200 dollars en juillet. Aux derniÃ¨res nouvelles, câ€™est donc un BOM de 960 dollars.

Libre Ã vous dâ€™accorder du crÃ©dit Ã toutes ces conjectures. Ce que nous pouvons constaster, câ€™est que Kepler_L2 a rÃ©guliÃ¨rement Ã©bruitÃ© des informations pertinentes concernant le matÃ©riel PlayStation. Son compte remonte Ã 2020 ; il nâ€™a donc pas eu beaucoup de temps pour se faire remarquer avant lâ€™arrivÃ©e de la gÃ©nÃ©ration actuelle. En revanche, ses indiscrÃ©tions sur la PS5 Pro se sont parfois rÃ©vÃ©lÃ©es intÃ©ressantes, Ã l'image de celles prÃ©sentÃ©es dans les X ci-dessous.

Yeah I was actually wrong about that ???? PS5 Pro uses 60 out of 64 CUs (Viola full config is 2 SE x 2 SA x 8 WGP). â€” Kepler (@Kepler_L2) December 11, 2023

Some of the new RT features coming with gfx12/RDNA4. Most if not all of these should be in the PS5 Pro too ???? pic.twitter.com/AO5HaxJlMK â€” Kepler (@Kepler_L2) July 21, 2024

AprÃ¨s, personne nâ€™est infaillible. Et surtout, dans le contexte actuel, le marchÃ© est bien trop imprÃ©visible pour se projeter Ã plusieurs mois avec des certitudes. Rien ne garantit non plus que les plans soient gravÃ©s dans le marbre chez Sony et Microsoft.

Quant au calendrier, le tape-out des puces est cohÃ©rent avec une sortie fin 2027, sans pour autant garantir quoi que ce soit. ForcÃ©ment, la dÃ©cision de Sony dâ€™acter la fin du support physique sur PlayStation pour janvier 2028 nâ€™est sans doute pas Ã©trangÃ¨re Ã cette perspective. Dâ€™ailleurs, sachez que chez Microsoft, on tÃ¢te actuellement le terrain auprÃ¨s des joueurs sur la question des disques.

EXCLUSIVE:



Microsoft is asking fans whether they want the next-generation Xbox to support physical media, Power Up Gaming understands.



A survey that has recently gone live on the Xbox Insider Hub app suggests that the company has yet to decide if the next Xbox will have a discâ€¦ pic.twitter.com/b86DcARj9f â€” Power Up Gaming (@PowerUpGamingUK) September 21, 2026

Enfin, pour en revenir aux considÃ©rations financiÃ¨res, parier sur une hausse significative du prix de lancement des consoles par rapport Ã celles de la gÃ©nÃ©ration actuelle nâ€™est probablement pas trÃ¨s risquÃ©.