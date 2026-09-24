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PlayStation 6 et Xbox Helix : le bal des TFLOPS commence, 40 pour Sony et 56 pour Microsoft

Selon le leaker Kepler_L2, les puces de la PlayStation 6 et de la future Xbox, connue sous le nom de Project Helix, ont toutes atteint le tape-out, câ€™est-Ã -dire la phase oÃ¹ leur conception est suffisamment finalisÃ©e pour passer Ã  la fabrication.

cm ps5 pro

PS5 Pro

Helix > PS6 ?

Et puisque deux consoles qui nâ€™existent pas encore mÃ©ritent Ã©videmment leurs premiers chiffres de performances, Kepler_L2 a douchÃ© les ardeurs de ceux qui annonÃ§aient 80 TFLOPS pour la PS6, en avanÃ§ant plutÃ´t 40 TFLOPS pour la PS6 et 56 TFLOPS pour la Xbox Helix. Surtout, il prÃ©cise que les 40 TFLOPS de la PS6 intÃ¨grent dÃ©jÃ  le dual-issue de lâ€™architecture AMD (nous supposons quâ€™il en va de mÃªme pour les 56 TFLOPS attribuÃ©s Ã  la Xbox). Il nâ€™est donc pas inutile de rappeler que les premiÃ¨res fuites concernant la PS5 Pro donnaient elles aussi une valeur intÃ©grant ce mode, en lâ€™occurrence 33,5 TFLOPS.

Si vous vous Ãªtes risquÃ©s sur des forums ces derniÃ¨res heures, vous aurez dÃ©jÃ  constatÃ© que ces estimations alimentent les comparatifs et gÃ©nÃ¨rent quelques fantasmes. Pour donner un ordre de grandeur, la Xbox Series X revendique environ 12 TFLOPS, contre 10,28 pour la PS5 et 16,7 pour la PS5 Pro. Du cÃ´tÃ© du PC, et pour rester chez AMD, la Radeon RX 9070 XT, la reine des rouges sur Steam, est donnÃ©e pour 48,7 TFLOPS FP32, contre 36,1 TFLOPS pour la version non-XT.

Ceci dit, les TFLOPS mesurent une puissance de calcul FP32 thÃ©orique. Dans les jeux, dâ€™autres facteurs, comme la quantitÃ© de mÃ©moire oÃ¹ la bande passante, ont aussi leur importance. Sans parler des diffÃ©rentes techniques de rendu, du ray tracing Ã  lâ€™upscaling, qui font appel Ã  des capacitÃ©s de traitement spÃ©cifiques, voire Ã  des unitÃ©s de calcul dÃ©diÃ©es. Bref, il devient de plus en plus hasardeux de comparer directement les valeurs entre diffÃ©rentes architectures.

Pour en revenir Ã  la PlayStation 6, le mÃªme divulgateur avait Ã©galement suggÃ©rÃ© 30 Go de GDDR7 sur une interface 160 bits, avec une bande passante de 640 Go/s en fÃ©vrier dernier. Les caractÃ©ristiques de la ou des Xbox Helix restent en revanche dans le flou complet.

D'autre par, si poser la question du prix peut paraÃ®tre prÃ©maturÃ©e, elle est dÃ©jÃ  discutÃ©e. Y compris par cette source. Le divulgateur a cependant revu ses estimations Ã  la hausse. Il tablait sur un coÃ»t matÃ©riel dâ€™environ 760 dollars en mars dernier ; il lâ€™a relevÃ© de 200 dollars en juillet. Aux derniÃ¨res nouvelles, câ€™est donc un BOM de 960 dollars.

Libre Ã  vous dâ€™accorder du crÃ©dit Ã  toutes ces conjectures. Ce que nous pouvons constaster, câ€™est que Kepler_L2 a rÃ©guliÃ¨rement Ã©bruitÃ© des informations pertinentes concernant le matÃ©riel PlayStation. Son compte remonte Ã  2020 ; il nâ€™a donc pas eu beaucoup de temps pour se faire remarquer avant lâ€™arrivÃ©e de la gÃ©nÃ©ration actuelle. En revanche, ses indiscrÃ©tions sur la PS5 Pro se sont parfois rÃ©vÃ©lÃ©es intÃ©ressantes, Ã  l'image de celles prÃ©sentÃ©es dans les X ci-dessous.

AprÃ¨s, personne nâ€™est infaillible. Et surtout, dans le contexte actuel, le marchÃ© est bien trop imprÃ©visible pour se projeter Ã  plusieurs mois avec des certitudes. Rien ne garantit non plus que les plans soient gravÃ©s dans le marbre chez Sony et Microsoft.

Quant au calendrier, le tape-out des puces est cohÃ©rent avec une sortie fin 2027, sans pour autant garantir quoi que ce soit. ForcÃ©ment, la dÃ©cision de Sony dâ€™acter la fin du support physique sur PlayStation pour janvier 2028 nâ€™est sans doute pas Ã©trangÃ¨re Ã  cette perspective. Dâ€™ailleurs, sachez que chez Microsoft, on tÃ¢te actuellement le terrain auprÃ¨s des joueurs sur la question des disques.

Enfin, pour en revenir aux considÃ©rations financiÃ¨res, parier sur une hausse significative du prix de lancement des consoles par rapport Ã  celles de la gÃ©nÃ©ration actuelle nâ€™est probablement pas trÃ¨s risquÃ©.

CaractÃ©ristiqueXbox Series XSony PS5Sony PS5 ProPS6 (supposÃ©e)Xbox nouvelle gÃ©nÃ©ration / Helix (supposÃ©e)
Architecture CPU AMD Zen 2 AMD Zen 2 AMD Zen 2 Famille AMD Zen 6 Famille AMD Zen 6
Architecture GPU AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 AMD RDNA personnalisÃ©e AMD RDNA 5 AMD RDNA 5
Puissance de calcul GPU 12 TFLOPS 10,28 TFLOPS 16,7 TFLOPS 40 TFLOPS 56 TFLOPS
MÃ©moire principale 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 30 Go GDDR7 ?
Bus mÃ©moire 320 bits 256 bits 256 bits 160 bits ?
Bande passante mÃ©moire 560 Go/s pour 10 Go ;
336 Go/s pour 6 Go		 448 Go/s 576 Go/s 640 Go/s ?
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