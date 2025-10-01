La nouvelle PS5 Slim, moins généreuse en stockage, se fait démonter

Officialisée il y a quelques semaines, la nouvelle version de la PlayStation 5 Slim, estampillée châssis E ou simplement modèle CFI-2100 Slim (à distinguer de la version Slim de 2023, châssis D, modèle CFI-2000 Slim), arrive peu à peu dans les rayons. Une fois n’est pas coutume, alors que les consoles ont généralement tendance à se bonifier au fil de leur cycle de vie, cette mouture marque un retour en arrière sur le plan du stockage. Tandis que sa devancière exploite un SSD de 1 To, dont 848 Go étaient utilisables, sa remplaçante repasse à 825 Go, dont seulement 667 Go à disposition de l'utilisateur. Le prix, en revanche, ne baisse pas. Dans une vidéo, Austin Evans a démonté la nouvelle venue.

© Austin Evans

Poids plume

Extérieurement, cette révision de la PS5 Slim diffère de l’ancienne. Exit la finition brillante décriée pour sa propension à vite se couvrir de rayures et de traces de doigts : place à une finition mate. En outre, même si la différence sera subtile console en mains, la cure d’amaigrissement se remarque sur la balance. La nouvelle Slim affiche 2,43 kg, contre 2,55 kg pour sa moman, quand la « grand-mère » (la PS5 fat de 2020) pèse 3,8 kg — poids sans lecteur dans tous les cas.

À l’intérieur, le système de refroidissement a évolué. On retrouve toujours cinq caloducs, mais l’un d’eux a été amputé d’un bon morceau, tandis qu’un autre suit désormais un chemin plus direct vers le second dissipateur. Autre curiosité, les modules NAND sont désormais trois, et non plus deux.

En matière de température et de consommation, Austin Evans ne relève aucune disparité notable. Il conclut en saluant une conception probablement moins coûteuse à produire pour Sony, un poids réduit, sans incidence néfaste sur les performances (reste à voir à long terme). La justification du titre de sa vidéo — The New PS5 Slim is WORSE — repose donc uniquement sur la baisse de 27 % de la capacité du SSD. Un choix malvenu à une époque où de nombreux jeux dépassent les 100 Go et doivent obligatoirement être installés.

Pour compléter, vous pouvez visionner le désossage de la PlayStation 5 Pro. En raison de sa puissance bien supérieure, sa conception diffère davantage que celle des deux Slim.

Enfin, si la perspective de payer autant pour avoir moins ne vous enchante pas, Sony propose actuellement 100 € de remise sur l’édition numérique de la PlayStation 5. Elle coûte 399,99 € au lieu de 499,99 €. La réduction est plus modeste pour la PlayStation 5 Slim avec lecteur : 499,99 € contre 549,99 € en temps normal.

Mais surtout, ce sont encore les CFI-2000 Slim, donc équipées d’un SSD de 1 To. À terme, sur le marché de l’occasion, il n’est pas exclu qu’elles décotent un peu moins que la nouvelle révision. Par contre, si vous êtes intéressés, ne tardez pas ; ces promotions se terminent ce soir à 23h59.