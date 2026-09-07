RPCS3 lit dÃ©sormais directement les Blu-ray des jeux PS3

Alors que Sony prÃ©pare tranquillement la fin du physique sur PlayStation Ã partir de 2028 et que dans le mÃªme temps, Xbox met en place un programme Disc-to-Digital qui transforme des disques physiques en licences numÃ©riques, un acteur nettement moins officiel, RPCS3, vient narguer la premiÃ¨re de ces deux multinationales. Du cÃ´tÃ© de lâ€™Ã©mulateur de PlayStation 3, la prise en charge de la lecture directe depuis un lecteur de disques, jusqu'ici limitÃ©e Ã Windows, est dÃ©sormais Ã©galement disponible sous Linux, macOS et FreeBSD. Il n'est donc plus nÃ©cessaire de copier l'intÃ©gralitÃ© du jeu sur un disque dur ou un SSD avant de pouvoir le lancer dans l'Ã©mulateur.

La PS5 ne lit pas les jeux PS3, le PC si

Cette fonctionnalitÃ© avait Ã©tÃ© introduite sous Windows en juin dernier ; elle vient dâ€™Ãªtre Ã©tendue Ã Linux, macOS et FreeBSD. Elle ne fonctionne toutefois pas avec n'importe quel lecteur optique. Celui-ci doit Ãªtre capable de lire les disques Blu-ray des jeux PlayStation 3. Lâ€™Ã©quipe a listÃ© toutes les rÃ©fÃ©rences compatibles. Ceux de LG forment le plus imposant contingent, et de loin. Sâ€™y trouvent aussi des modÃ¨les Asus, Samsung, Sony, HP ou encore Lite-on. Sinon, rien nâ€™empÃªche de vÃ©rifier la compatibilitÃ© en insÃ©rant simplement un jeu PS3 pour voir si le systÃ¨me dâ€™exploitation est capable dâ€™afficher les fichiers prÃ©sents sur le disque. In fine, le lecteur de disques pourra Ãªtre ajoutÃ© Ã RPCS3 comme nâ€™importe quel autre emplacement de jeux et affranchira de la crÃ©ation d'un dump.

You can now play your PS3 games on PC... DIRECTLY FROM THE DISC DRIVE!



???? PLUG AND PLAY! Owning your games as physical media allows you to play games released as far back as 20 years ago without relying on any servers!



See compatible disc drive models at https://t.co/nSzG5S954L pic.twitter.com/d1uKE7Bpyr â€” RPCS3 (@rpcs3) September 6, 2026

Paradoxalement, si l'Ã©mulation est lÃ©gale et que la manipulation Ã©voquÃ©e ici implique, forcÃ©ment, la possession du jeu original par l'utilisateur, contourner les protections techniques du Blu-ray PS3 pour accÃ©der Ã ses donnÃ©es soulÃ¨ve sans doute une autre question juridique. Des juristes seraient bien plus qualifiÃ©s pour la trancher, mais lesdites mesures sont protÃ©gÃ©es par le Code de la propriÃ©tÃ© intellectuelle, issu notamment de la loi DADVSI. Dans le mÃªme temps, le texte prÃ©voit Ã©galement des dispositions visant Ã garantir l'interopÃ©rabilitÃ©. Sony ne produisant plus de PlayStation 3 depuis 2017 et la PS5 ne supportant pas les disques de jeux PS3, il n'est pas impossible que cette situation entre dans le cadre de ces dispositions.