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RPCS3 lit dÃ©sormais directement les Blu-ray des jeux PS3

Alors que Sony prÃ©pare tranquillement la fin du physique sur PlayStation Ã  partir de 2028 et que dans le mÃªme temps, Xbox met en place un programme Disc-to-Digital qui transforme des disques physiques en licences numÃ©riques, un acteur nettement moins officiel, RPCS3, vient narguer la premiÃ¨re de ces deux multinationales. Du cÃ´tÃ© de lâ€™Ã©mulateur de PlayStation 3, la prise en charge de la lecture directe depuis un lecteur de disques, jusqu'ici limitÃ©e Ã  Windows, est dÃ©sormais Ã©galement disponible sous Linux, macOS et FreeBSD. Il n'est donc plus nÃ©cessaire de copier l'intÃ©gralitÃ© du jeu sur un disque dur ou un SSD avant de pouvoir le lancer dans l'Ã©mulateur.

army of two ps3 disc rpcs3

La PS5 ne lit pas les jeux PS3, le PC si

Cette fonctionnalitÃ© avait Ã©tÃ© introduite sous Windows en juin dernier ; elle vient dâ€™Ãªtre Ã©tendue Ã  Linux, macOS et FreeBSD. Elle ne fonctionne toutefois pas avec n'importe quel lecteur optique. Celui-ci doit Ãªtre capable de lire les disques Blu-ray des jeux PlayStation 3. Lâ€™Ã©quipe a listÃ© toutes les rÃ©fÃ©rences compatibles. Ceux de LG forment le plus imposant contingent, et de loin. Sâ€™y trouvent aussi des modÃ¨les Asus, Samsung, Sony, HP ou encore Lite-on. Sinon, rien nâ€™empÃªche de vÃ©rifier la compatibilitÃ© en insÃ©rant simplement un jeu PS3 pour voir si le systÃ¨me dâ€™exploitation est capable dâ€™afficher les fichiers prÃ©sents sur le disque. In fine, le lecteur de disques pourra Ãªtre ajoutÃ© Ã  RPCS3 comme nâ€™importe quel autre emplacement de jeux et affranchira de la crÃ©ation d'un dump.

Paradoxalement, si l'Ã©mulation est lÃ©gale et que la manipulation Ã©voquÃ©e ici implique, forcÃ©ment, la possession du jeu original par l'utilisateur, contourner les protections techniques du Blu-ray PS3 pour accÃ©der Ã  ses donnÃ©es soulÃ¨ve sans doute une autre question juridique. Des juristes seraient bien plus qualifiÃ©s pour la trancher, mais lesdites mesures sont protÃ©gÃ©es par le Code de la propriÃ©tÃ© intellectuelle, issu notamment de la loi DADVSI. Dans le mÃªme temps, le texte prÃ©voit Ã©galement des dispositions visant Ã  garantir l'interopÃ©rabilitÃ©. Sony ne produisant plus de PlayStation 3 depuis 2017 et la PS5 ne supportant pas les disques de jeux PS3, il n'est pas impossible que cette situation entre dans le cadre de ces dispositions.

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