Des cages tÃ©traÃ©driques pour allÃ©ger le ray tracing chez AMD

Le ray tracing, et Ã plus forte raison le path tracing, constituent dâ€™excellents moyens dâ€™inciter les joueurs Ã craquer pour de puissantes cartes graphiques. Fort heureusement, ces considÃ©rations marketing ne sont pas purement machiavÃ©liques. La mise en Å“uvre de leurs algorithmes se paie cash en puissance de calcul. Au fil des annÃ©es, des ingÃ©nieurs logiciels sâ€™Ã©vertuent toutefois Ã les modÃ©rer. Citons le papier de recherche de NVIDIA consacrÃ© au ReSTIR PT Enhanced que nous avons traitÃ© en avril dernier, par exemple.

Un petit air de The Witcher 3 ou de Crimson Desert, non ?

Aujourdâ€™hui, nous partons chez les rouges pour retrouver un dÃ©nommÃ© Holger Gruen. Celui-ci se prÃ©sente comme un Â« AMD Fellow Â» (un titre honorifique attribuÃ© Ã des experts de haut niveau) qui Â« travaille avec lâ€™Ã©quipe dâ€™architecture dâ€™AMD sur le ray tracing en temps rÃ©el, le rendu, le neural shading et les problÃ©matiques liÃ©es aux technologies graphiques des GPU de nouvelle gÃ©nÃ©ration Â». Il dÃ©taille une technique visant Ã rÃ©duire la consommation de VRAM en ray tracing.

Des cages tÃ©traÃ©driques pour mettre le ray tracing au rÃ©gime

Le papier (via TPU) est titrÃ© How tetrahedral cages significantly reduce BVH memory usage. Il porte ainsi sur les cages tÃ©traÃ©driques et la BVH. Ne fuyez pas, ou tempÃ©rez votre curiositÃ©, selon votre degrÃ© de coquinerie. Tout ceci nâ€™a ni Ã voir avec dâ€™intrigantes pratiques pour adultes consentants, ni avec une nouvelle lubie du Bazar de lâ€™HÃ´tel de Ville aprÃ¨s celle centrÃ©e sur Shein.

Sur le Comptoir du Hardware, BVH reste le sigle de Bounding Volume Hierarchy, ou hiÃ©rarchie de volumes englobants en franÃ§ais. Câ€™est schÃ©matiquement une structure de donnÃ©es utilisÃ©e pour accÃ©lÃ©rer le ray tracing. Elle Â« range Â» diffÃ©rentes gÃ©omÃ©tries dans des volumes englobants afin dâ€™Ã©viter au GPU de passer en revue toute la scÃ¨ne pour chaque rayon. Dans le cas dâ€™une forÃªt, puisque câ€™est le thÃ¨me du jour, si un rayon ne touche pas le volume englobant de se frondaison, inutile de tester les arbres quâ€™elle contient. Sâ€™il le touche, le GPU descend dans la hiÃ©rarchie jusquâ€™Ã identifier les triangles susceptibles dâ€™Ãªtre intersectÃ©s. Les BVH peuvent cependant devenir trÃ¨s volumineuses, particuliÃ¨rement avec des gÃ©omÃ©tries animÃ©es. Quand les objets bougent ou se dÃ©forment, leurs BVH doivent Ãªtre mises Ã jour, ce qui consomme de la VRAM et du temps de calcul.

Quant aux cages tÃ©traÃ©driques, il est sÃ»rement bon de rappeler ce quâ€™est un tÃ©traÃ¨dre : une forme gÃ©omÃ©trique Ã quatre faces triangulaires. Typiquement, une pyramide Ã base triangulaire.

Vous avez dÃ©sormais lâ€™essentiel des clefs pour comprendre le principe. Celui de cages tÃ©traÃ©driques capables de rÃ©duire lâ€™empreinte mÃ©moire des BVH. PlutÃ´t que dâ€™animer directement chaque sommet dâ€™un maillage complexe, lâ€™idÃ©e est de rÃ©aliser cette tÃ¢che sur une enveloppe beaucoup plus lÃ©gÃ¨re. Ã€ savoir une cage composÃ©e de tÃ©traÃ¨dres. Le maillage original et ses structures dâ€™accÃ©lÃ©ration restent statiques, tandis que seule la cage est animÃ©e. Les rayons sont ensuite transformÃ©s vers la gÃ©omÃ©trie dans sa position de rÃ©fÃ©rence pour effectuer les intersections.

Lâ€™intÃ©rÃªt apparaÃ®t surtout avec les scÃ¨nes qui multiplient les objets en mouvement. Dans sa dÃ©monstration, AMD met en scÃ¨ne environ 25 000 plantes, chacune contrÃ´lÃ©e indÃ©pendamment des autres. Au niveau de dÃ©tail maximal, elles reprÃ©sentent quelque 2,8 milliards de triangles. AprÃ¨s sÃ©lection du niveau de dÃ©tail appropriÃ© pour chaque plante, environ 500 millions de triangles animÃ©s sont ray tracÃ©s Ã chaque image, avec des rayons primaires et dâ€™ombre, le tout Ã plus de 60 FPS en 1080p sur une Radeon RX 9070 XT.

Le plus spectaculaire concerne toutefois la consommation de mÃ©moire. Avec une approche classique, AMD estime que les structures dâ€™accÃ©lÃ©ration nÃ©cessaires Ã cette scÃ¨ne engloutissent jusquâ€™Ã 80 Go de mÃ©moire vidÃ©o, tandis que leur mise Ã jour dÃ©passe 300 ms par image. Avec les cages tÃ©traÃ©driques, la consommation tombe Ã environ 1,7 Go, pour quelque 3,3 ms de mise Ã jour. Soit environ 47 fois moins de mÃ©moire et plus de 90 fois moins de temps consacrÃ© Ã cette opÃ©ration.

Ã‰videmment, tout nâ€™est pas parfait. Cette technique fait perdre le contrÃ´le de lâ€™animation sommet par sommet. La dÃ©formation est approximÃ©e Ã partir de la cage. Une limitation qui la destine donc surtout Ã des Ã©lÃ©ments comme la vÃ©gÃ©tation, lâ€™herbe, certaines foules ou des personnages Ã©loignÃ©s, et qui la rend moins adaptÃ©e aux animations oÃ¹ les dÃ©formations prÃ©cises, les mouvements Ã trÃ¨s petite Ã©chelle ou les changements de topologie sont au cÅ“ur du rendu.

Bref, comme toujours, et bien que Holger Gruen affirme quâ€™Â« il y a de fortes chances quâ€™elles [les cages] accÃ©lÃ¨rent considÃ©rablement votre jeu en ray tracing Â», ce nâ€™est pas non plus une fonction magique Ã cocher dans les options graphiques. Enfin, la mÃ©thode est compatible avec Microsoft DirectX Raytracing (DXR) et DXR Functional Spec, Part 2.