Le Wi-Fi 8 pointe dÃ©jÃ  le bout de ses antennes chez ASUS

Alors que le Wi-Fi 7 commence Ã se dÃ©mocratiser dans les box franÃ§aises, le Wi-Fi 8 sâ€™invite dÃ©jÃ dans les catalogues des marques. Câ€™est le cas chez ASUS, qui vient dâ€™annoncer la commercialisation de son premier routeur compatible avec la prochaine gÃ©nÃ©ration de Wi-Fi, le ROG Rapture GT-BN98. Il est disponible dÃ¨s maintenant au Canada avant un lancement mondial prÃ©vu en octobre.

Quelques mots sur le Wi-Fi 7

Avant de nous y intÃ©resser, quelques mots sur le Wi-Fi 7. Il existe bien sÃ»r plÃ©thore de routeurs, des box, des cartes rÃ©seau et des smartphones compatibles. La Wi-Fi Alliance certifie des produits Wi-Fi 7 depuis 2024. Puisque, pour le grand public, ce sont clairement les points dâ€™accÃ¨s les plus courants, prÃ©cisons que Free revendique avoir Ã©tÃ© le premier opÃ©rateur franÃ§ais Ã lancer le Wi-Fi 7 Ã grande Ã©chelle en 2024. Dâ€™abord rÃ©servÃ©e aux formules haut de gamme, cette gÃ©nÃ©ration est dÃ©sormais disponible dans la quasi-totalitÃ© des offres Freebox. Les autres opÃ©rateurs ont bien sÃ»r suivi. Pour en prendre un autre, Orange propose du Wi-Fi 7 avec ses Livebox S et Livebox 7.

Nous nâ€™avons toutefois pas citÃ© ce FAI fortuitement. Son cas rappelle que le passage Ã un nouveau standard ne suffit pas forcÃ©ment Ã amÃ©liorer les performances. Lors du lancement de la Livebox 7 en juin 2025, des essais rÃ©alisÃ©s par Julien Jay ou Univers Livebox avaient montrÃ© que la version Wi-Fi 7 obtenait de moins bons rÃ©sultats que la prÃ©cÃ©dente Livebox 7 Wi-Fi 6E. Ce nâ€™Ã©tait pas la norme qui Ã©tait en cause, mais le choix dâ€™abandonner la bande 6 GHz pour retourner Ã deux bandes de frÃ©quences, 2,4 et 5 GHz. Le FAI avait justifiÃ© sa dÃ©cision par la portÃ©e limitÃ©e du 6 GHz et les perturbations radio susceptibles dâ€™affecter ses performances. Orange estimait Ã©galement que cette bande Ã©tait encore trop peu exploitÃ©e sur ses prÃ©cÃ©dents Ã©quipements. La sociÃ©tÃ© avait en consÃ©quence prÃ©fÃ©rÃ© miser sur les capacitÃ©s de la bande des 5 GHz. Tout Ã§a pour dire quâ€™en usage rÃ©el, ce nâ€™est pas juste une question de versions.

Place au Wi-Fi 8

Revenons au Wi-Fi 8. La norme est encore en cours de standardisation sous lâ€™appellation IEEE 802.11bn. Le draft 2.0 vient de franchir le vote initial du groupe de travail en septembre. Autant dire que le standard dÃ©finitif nâ€™est donc pas encore lÃ .

Dans les grandes lignes, cette mouture ne cherche pas Ã repousser le dÃ©bit de pointe. Le Wi-Fi 8 mise plutÃ´t sur une amÃ©lioration des performances dans les environnements denses et sujets aux interfÃ©rences. Lâ€™objectif est de maintenir une connexion plus stable lorsque les conditions se dÃ©gradent, avec davantage de dÃ©bit utile, une latence mieux maÃ®trisÃ©e et moins de pertes de paquets. Le dÃ©bit PHY maximal reste dâ€™ailleurs dans le mÃªme ordre de grandeur que celui du Wi-Fi 7, autour de 46 Gbit/s dans les configurations thÃ©oriques les plus ambitieuses.

Du cÃ´tÃ© des marques, Ã§a trÃ©pigne dÃ©jÃ dâ€™impatience. ASUS a donc dÃ©gainÃ© son ROG Rapture GT-BN98 dÃ¨s Ã prÃ©sent. Il existe en deux versions, GT-BN98 (BN25000) et GT-BN98 Pro (BN30000). Toutes deux adoptent une architecture quadribande. Lâ€™entreprise avance jusquâ€™Ã 25 000 Mbit/s de dÃ©bit cumulÃ© pour le GT-BN98, et jusquâ€™Ã 30 000 Mbit/s pour le modÃ¨le Pro. Les routeurs embarquent un processeur quadricÅ“ur Ã 2,6 GHz et 2 Go de mÃ©moire vive.

Ils ont huit antennes externes, pour une architecture 4Ã—4 sur chacune des quatre bandes. CÃ´tÃ© filaire, ASUS a installÃ© deux ports 10 Gbit/s, quatre en 2,5 Gbit/s, un GbE et deux ports USB (un en Gen 3.2 Gen 1, lâ€™autre en USB 2.0).

ASUS lancera Ã©galement en octobre le ZenWiFi BN12. La marque le dÃ©finit comme le premier systÃ¨me Mesh WiFi 8 tri-bande Ã 12 flux au monde. Il promet une couverture allant jusquâ€™Ã 7 000 pieds carrÃ©s, soit 650 mÂ². Deux ports 10 Gbit/s, entre autres, assureront une liaison filaire haut dÃ©bit entre les nÅ“uds. Pour les fonctionnalitÃ©s, lâ€™AiProtection Pro, le contrÃ´le parental et interopÃ©rabilitÃ© avec les Ã©quipements AiMesh existants seront au menu.

En France, le ROG Rapture GT-BN98 doit Ãªtre commercialisÃ© 899,99 euros Ã partir de fin septembre. Le kit ZenWiFi BN12 composÃ© de deux unitÃ©s sera proposÃ© Ã 1 099,99 euros en octobre.

Notez qu'ASUS nâ€™est pas la seule sociÃ©tÃ© Ã sâ€™aventurer sur ce terrain. TP-Link a aussi prÃ©sentÃ© sa gamme Wi-Fi 8 Ã lâ€™IFA 2026. Elle comprend les routeurs Archer 8 Ultra et le systÃ¨me Mesh Deco 8 Ultra. Leur arrivÃ©e sâ€™annonce toutefois moins immÃ©diate, les prÃ©commandes de lâ€™Archer Ã©tant prÃ©vues dans certaines rÃ©gions Ã partir du 30 septembre, tandis que le Deco 8 Ultra ne doit pas dÃ©barquer avant le premier trimestre 2027. La disponibilitÃ© et les tarifs franÃ§ais restent par ailleurs Ã prÃ©ciser.

Reste Ã©videmment une question assez terre Ã terre : Ã quoi bon investir dans un routeur Wi-Fi 8 lorsque les appareils capables dâ€™en exploiter les fonctions sont encore aux abonnÃ©s absents, et surtout quand la norme qui les rÃ©git nâ€™est mÃªme pas dÃ©finitivement arrÃªtÃ©e ? ÃŠtre prÃªt pour le futur, rÃ©pond en partie ASUS. Un futur qui, contrairement aux prÃ©cÃ©dentes gÃ©nÃ©rations, ne promet pas une pluie de gigabits supplÃ©mentaires et qui ne sera donc pas forcÃ©ment limitÃ© par des offres Ã 8 Gbit/s dÃ©jÃ proposÃ©es. Et puisque le 802.11bn sâ€™intÃ©resse davantage Ã ce qui se passe lorsque le rÃ©seau est chargÃ© / perturbÃ©, ASUS assure que son GT-BN98 peut dÃ©jÃ en tirer des bÃ©nÃ©fices avec des appareils Wi-Fi 7 â€” sans que lâ€™on sache prÃ©cisÃ©ment dans quelle mesure. Dâ€™aucuns souhaiteront jouer les prÃ©curseurs. En revanche, pour le commun des mortels, il n'y a absolument pas urgence.

ROG Rapture GT-BN98 Pro