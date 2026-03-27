Sony fait exploser les prix des PlayStation 5

La rumeur d’une hausse des tarifs de la PlayStation 5 s’était répandue ces dernières heures à la suite d’un post publié sur X par un certain Gyo. Sony vient de confirmer. Ce ne sont pas les premières augmentations depuis la sortie de la console en novembre 2020. Les nouvelles sont loin d’être modiques et placent ces machines à des tarifs qui risquent d’être encore plus dissuasifs pour pas mal de portefeuilles.

De novembre 2020 à avril 2026

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En Europe, Sony avait déjà gonflé la facture de ses PS5 à plusieurs reprises. En 2022, les consoles s’étaient pris 50 euros de hausse : celle avec lecteur était passée de 499,99 euros à 549,99 euros, quand l’édition numérique avait vu son tarif initial de 399,99 euros monter à 449,99 euros. La sortie de l’édition Slim à 499,99 euros avait également marqué, de fait, une hausse de 50 euros pour ce modèle.

Tarifs en sursis

En cette fin mars 2026, Sony ne donne plus dans la demi-mesure. L’entreprise a officialisé une hausse de 100 euros sur l’ensemble de ses PS5, PlayStation 5 Pro comprise.

Dès le 2 avril, la PlayStation 5 Slim coûtera 649,99 euros ; la Digital Edition, 599,99 euros ; quant à la PS5 Pro, son prix passera de 799,99 euros à 899,99 euros. Le PlayStation Portal n’est pas épargné, puisqu’il faudra désormais débourser 249,99 euros, contre 219,99 euros auparavant, pour l’acquérir.

Le communiqué ne s’embarrasse pas de longues justifications : « Face aux pressions persistantes dans le contexte économique mondial, nous avons pris la décision d’augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal Remote Player à l’échelle mondiale. Nous savons que les changements de prix ont un impact sur notre communauté et, après une évaluation approfondie, nous avons estimé qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire pour continuer à proposer aux joueurs du monde entier des expériences de jeu innovantes et de haute qualité ».

Ces hausses sont effectivement mondiales. Vous les retrouverez en différentes devises — pour le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni — dans le communiqué de Sony.