La PlayStation 5 Pro met la gomme sur Gran Turismo 7

Afin de vous convaincre que la PS5 Pro justifie son tarif de 800 euros, plusieurs titres disponibles sur PlayStation 5 ont droit à des mises à jour censées les bonifier sur cette version bodybuildée de la console de Sony. Parmi ceux-là, Gran Turismo 7, un titre développé par Polyphony Digital. Le patch récemment déployé autorise notamment l’activation du ray tracing directement dans les courses (avec la PS5 classique, le lancer de rayons se limite aux modes photo et replay), ou encore un mode 8K (une définition que nous qualifierons poliment de confidentielle). Bref, en gros, c’est peut-être le jeu qui permet, en cette fin du mois de novembre 2024, de jauger de la PS5 Pro. Digital Foundry s’y est attelé dans une vidéo.

Le genre de conducteur (pas celui de la Renault, l'autre) qu'on adore croiser sur la route

Du ray tracing engageant, mais un PSSR pas irréprochable

Avant de nous y intéresser, explicitons les ajouts de la mise à jour 1.54. La version belge du site Gran Turismo recense « un mode qui allie qualité d'image plus élevée et performance de la fréquence d'images ajouté grâce à l'exploitation complète du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sur PlayStation5 Pro » ; « le ray-tracing pour les reflets intégré lors des courses » (à activer dans les paramètres d’affichage) ; une prise en charge de la définition 8K ; diverses optimisations pour la VR.

Au sujet du PSSR (Playstation Spectral Super Resolution), les utilisateurs peuvent choisir de l’activer ou de privilégier le TAA original, sauf dans deux scénarios : lors de l’activation du ray tracing en vue cockpit, et en 8K. Selon notre confrère, la PS5 Pro descend nativement jusqu’en 1080p dans certains situations pour upscaler en 4K avec le PSSR. Pour la 8K, l’image native est en 4K. Pour les pilotes virtuels qui privilégient le TAA, le ray tracing est désactivé en vue cockpit ; tout simplement car le lancer de rayon s'avère, dans ses conditions, trop exigeant pour l’APU de la PS5 Pro, d’après le narrateur.

Dans l’ensemble, celui-ci estime que le PSSR est plutôt convaincant, mais qu’il souffre parfois de bruit. C’est le cas dans la séquence qui débute à 10:45, avec des feux arrière au rendu digne d’un FSR des mauvais jours.

Tel que rapporté en préambule, la PS5 Pro autorise enfin le ray tracing directement lors des courses. Et difficile de nier que le lancer de rayons améliore les visuels. Ceci dit, précisons que le pendant de Microsoft, Forza Motorsport, mais aussi dans un registre plus arcade, Forza Horizon 5, proposent du ray tracing en course (sur Xbox Series X et bien sûr, PC). En outre, à 300 km/h, admirer les reflets sur la carrosserie n’est peut-être pas la priorité ; nonobstant, les jeux de bagnoles ont souvent un rôle de vitrine technologique sur les consoles.

Nous vous laissons découvrir la partie consacrée à la VR si cela vous intéresse.

En conclusion, le membre de DF estime que ce Grand Turismo 7 est peut-être le jeu qui bénéficie le plus de la PS5 Pro. Naturellement, ce titre ne justifie pas à lui seul l’achat de cette console (comme certainement aucun jeu d’ailleurs, peu importe la machine — d’autant plus que GT7 est aussi dispo sur PS4). Pour le détenteur de PS5 Pro qui souhaite profiter à fond de sa nouvelle acquisition en revanche, c’est sans doute un opus digne de figurer dans sa ludothèque.