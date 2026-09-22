AMD glisse la GDDR7 dans ses pilotes Linux, probable ingrÃ©dient des Radeon RDNA 5

Les traces des prochaines Radeon apparaissent peu Ã peu dans les pilotes Linux. AMD vient dâ€™ajouter la GDDR7 Ã son pilote graphique open source AMDGPU. Cet ajout ne constitue Ã©videmment pas une annonce officielle de futurs GPU, mais donne un nouvel indice sur la mÃ©moire quâ€™embarquerait cette future gÃ©nÃ©ration.

RDNA 5 saupoudrÃ© de GDDR7

Le patch (via Phoronix) ajoute simplement lâ€™identifiant Â« GDDR7 Â» Ã la liste des types de mÃ©moire vidÃ©o reconnus par le pilote. Le code a Ã©tÃ© validÃ© par trois membres dâ€™AMD (Frank Min, Hawking Zhang et Alex Deucher).

Comme lâ€™Ã©crit notre confrÃ¨re de Phoronix, rien de tout cela nâ€™est vraiment surprenant : envisager que RDNA 5 exploite de la GDDR7 ne relÃ¨ve pas de la conjecture farfelue. En outre, ce n'est pas la premiÃ¨re manifestation de cette architecture dans le pilote Linux. Fin juillet, AMD a publiÃ© des correctifs prÃ©parant le terrain pour le Display Core Next 6, sa prochaine gÃ©nÃ©ration de moteur dâ€™affichage. Ils associaient DCN6 au moteur graphique GFX13, lequel est attendu avec ces futurs GPU.

Pour ses Radeon actuelles basÃ©es sur RDNA 4, les RX 9000, AMD sâ€™est contentÃ©e de GDDR6. De son cÃ´tÃ©, avec les GeForce RTX 50 Blackwell, NVIDIA a dÃ©jÃ fait le saut vers la GDDR7. Pour les joueurs, cette transition permet surtout de proposer, Ã largeur de bus identique, davantage de bande passante quâ€™avec de la GDDR6.

Puisque câ€™est le sujet, profitons-en pour signaler que Golden Pig Upgrade, une source fiable, sâ€™attend Ã ce que les fabricants de puces mÃ©moire finalisent des modules GDDR7 de 4 et 6 Go en 2027 ou 2028. Pour lâ€™instant, la plupart des GeForce embarquent des puces de 2 Go. La RTX 5090 mobile et la RTX PRO 6000 sont les seules Ã possÃ©der des modules de 3 Go. Ces derniers sont aussi pressentis pour accroÃ®tre la VRAM des modÃ¨les actuels Ã travers les versions SUPER. Mais pour le moment, cette gamme reste en suspens.

Enfin, ne vous mÃ©prenez pas : AMD rÃ©alise une partie du travail dâ€™intÃ©gration de ses futurs GPU grand public dans les pilotes en amont du lancement, mais celui-ci est loin dâ€™Ãªtre imminent. Aux derniÃ¨res nouvelles, des solutions RDNA 5 pointeraient le bout de leur PCB en 2027, tandis que lâ€™essentiel de la gamme nâ€™arriverait quâ€™en 2028. AnnÃ©e Ã©galement anticipÃ©e pour la sortie des GeForce RTX 60.