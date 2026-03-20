AMD dégaine le FSR 4.1 pour Crimson Desert, dérivé du PSSR 2 de la PS5 Pro

AMD a décidément jeté son dévolu sur Crimson Desert pour en faire la vitrine du moment pour ses produits. La production de Pearl Abyss est intégrée dans un bundle depuis la début février. AMD a aussi profité de sa parution hier pour publier ses pilotes Adrenalin Edition 26.3.1 WHQL. Ils mettent à disposition des détenteurs de Radeon RX 9000 le FSR 4.1 et la Ray Regeneration 1.1.

Ray Regeneration 1.1

À en croire la capture d’écran ci-dessous, la Ray Regeneration 1.1 peut drastiquement métamorphoser une scène infusée au ray tracing.

Avouons que la comparaison nous laisse un peu circonspects. L'écart avec / sans RR est beaucoup plus manifeste que dans Black Ops 7, le jeu qui l'a étrennée. Il y a une autre confrontation en intérieur dans la séquence du X de Jack Huynh. Cependant, il est juste question d’un FSR Off pour la première image, sans mention du Ray Tracing. Or, en se basant sur d'autres visuels de cette même scène, le RT ne semble pas activé. Dans le seconde tableau, dont les contours sont plus explicites et qui se déroule en extérieur, le switch Ray Generation On / Off est nettement moins flagrant qu’en intérieur.

???? Crimson Desert is Live Today!



Continuing our journey on @AMD FSR Redstone and announcing our new GPU driver release is ready:



✨ Ray Regeneration 1.1 – Enhanced reflections & global illumination, fully supported in Crimson Desert



???? FSR Upscaling 4.1 – Sharper image quality… pic.twitter.com/rvSu4kA1aL — Jack Huynh (@jackhuynh) March 19, 2026

Nonobstant, il y a cinq jours, Digital Foundry a publié une vidéo qui montre les bénéfices de la Ray Reconstruction / Ray Regeneration dans plusieurs scènes de Crimson Desert ; les disparités sont fortes, bien que clairement à l’avantage de la Ray Reconstruction du DLSS. Ceci dit, le FSR est en 4.0 ; la Ray Renegeration est donc potentiellement en 1.0 elle aussi. À voir si la 1.1 est bien le ferment du perfectionnement.

Upscaling FSR 4.1

Au sujet de l’upscaling FSR 4.1, AMD écrit dans son communiqué en français que cette version de sa « technologie de mise à l’échelle améliore la clarté de l'image et met en valeur les détails fins tels que la végétation, les particules et les reflets, même lorsque des préréglages plus performants sont utilisés ». L’amélioration est illustrée par l’image comparative qui suit. Elle confronte le FSR 4.0 au FSR 4.1 en mode Qualité. La différence sur les herbes en bas à droite est évidente. Mais elle montre aussi à quel point la version 4.0 est perfectible, en dépit des louanges.

Pour finir, sachez que ces versions ont été développées dans le cadre du « Project Amethyst » en collaboration avec Sony pour sa console PlayStation. AMD mentionne ce partenariat dans son billet d’annonce. Quant à Mark Cerny il est plus explicite sur X. Il écrit que le FSR 4.1 est le pendant PC du PSSR 2 récemment déployé sur PlayStation 5 Pro. De toute évidence, ce projet commun vise à faire converger les avancées entre la console (et sans doute la prochaine) et l’écosystème Radeon PC.