Entre Microsoft et Copilot, le doux parfum des débuts semble avoir tourné vinaigre. Comme dans la plupart des histoires d’amour nous direz-vous — en France, environ un mariage sur deux se termine par un divorce.

Entre 2024 et 2025, c’était l’idylle. La firme n’avait que ce mot à la bouche. Copilot, j’écris ton nom. Sur mes ordinateurs d’écoliers. Sur une touche de mes claviers. Sur les pages blanches du Bloc-notes. Une passion obsédante. Donc assez gênante pour tous les autres, puisqu’excluante. Puis en 2026, tout a basculé. La Redmonde a ouvert les yeux. A découvert que Copilot s’était immiscé dans les moindres recoins de sa vie — comprenez dans son système —, tel un mari jaloux. La vérité était là, exposée aux yeux de tous. Copilot agissait comme un vous savez quoi. Allez, assumons la qualification : comme un pervers narcissique ! Voilà, c'est dit.

Est donc venue la seconde phase. Celle du rejet. L’adoration fit place à une franche répulsion. Depuis, la désillusionnée gomme toute trace du répudié. Le voilà désormais effacé du patronyme même des nouveaux Surface Pro 12 et Surface Laptop 13.

Une rupture en trompe-l’œil

La gamme Surface 2026 n’emploie plus l’appellation Copilot dans le nom de ses machines. Un changement confirmé par Brett Ostrum, vice-président de Microsoft chargé des Surface. Interrogé par Windows Central, celui-ci a indiqué que les nouveaux appareils « ne sont pas appelés Copilot+ PC ».

Un revirement assez surprenant. Et suspect, nous y reviendrons plus tard. Microsoft avait épousé les Copilot+ PC en 2024 avec l’arrivée des premiers PC Snapdragon X. L’idée était de créer une nouvelle catégorie de machines capables d’exécuter localement certaines fonctions d’intelligence artificielle. Le cahier des charges imposait une NPU capable d’au moins 40 TOPS, accompagnée de 16 Go de mémoire et de 256 Go de stockage. Le lancement avait notamment été associé à Recall, présenté comme l’une des fonctions vedettes de cette nouvelle génération. La fonctionnalité avait ensuite été retardée après des critiques concernant sa sécurité, avant d’être profondément revue.

Qualcomm tient d’ailleurs un discours similaire. Kedar Kondap, son vice-président senior chargé de l’informatique, explique que Copilot+ PC servait avant tout à définir un niveau de performances pour les NPU et les expériences d’IA. Il allègue que désormais, les marques proposent d’office ces fonctionnalités sans avoir besoin de mettre autant en avant le label.

Toute la subtilité est là. Espérons que vous n’avez pas été bernés par l’introduction. Que vous n’avez pas versé une petite larmichette en pensant au triste sort de Copilot. Que cette fable de séparation n’a pas ravivé les souvenirs de votre propre aventure douloureuse avec Pascal. Qu’elle n’a pas rouvert cette plaie encore vive, ce soir de déprime passé à regarder Koh-Lanta, où, une bouteille de Champomy dans une main et le smartphone dans l’autre, vous vous êtes rendu sur son Facebook pour découvrir qu’il vous avait carrément retiré de ses amis. Alors que vous aviez pourtant pris soin de ne pas liker ses publications depuis trois jours, histoire de lui laisser de l’espace !

NDLR : nous avons choisi Pascal fortuitement. En fonction de votre âge et de vos orientations, vous avez peut-être plutôt pensé à Léa et Thomas, les deux prénoms les plus donnés en France en 2000, ou à Emma et Nathan, ceux de 2010. Dans ce cas, substituez Instagram à Facebook pour les premiers, TikTok pour les seconds.

Revenons à nos tourtereaux du jour. Entre Microsoft et Copilot, l’histoire n'est aucunement terminée. Mais désormais, ils s’aiment en secret. La première a fini par comprendre une chose essentielle. Que, pour faire accepter son godelureau — qui n’a qu’une vocation, celle de batifoler avec un maximum d’utilisateurs jusqu’à les rendre accros à son mauvais génie —, il était contre-productif de faire le forcing. Elle a compris qu’agir en rabatteuse sournoise était plus efficace. Qu’il valait mieux tendre progressivement ses filets autour d’inconscients gibiers qu'espérer capturer des bêtes affolées.

En effet, ces ordinateurs respectent toujours les critères matériels associés à cette catégorie. Microsoft n’a pas fait disparaître les fonctions liées aux Copilot+ PC. C’est juste que le label passe au second plan. Bref, le pervers narcissique est toujours là. Mais désormais, il agit dans l’ombre.

Alors, pour conclure, et puisqu’il est désormais tentant de se prendre pour un auteur en faisant écrire ses livres par l’IA, ce n’est pas une rupture. Ce n’est pas une dispute. Ce n’est même pas une déception. C’est autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne porte plus seulement le nom de l’amour. Quelque chose qui porte le nom de la dissimulation. Bref, ce que certaines intelligences pas artificielles résumeraient ainsi : une forme de taqîya !