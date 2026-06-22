Microsoft prépare Windows 11 26H2 pour les PC x86-64

À Redmond, les années se suivent et se ressemblent. Il y a un an, Microsoft confirmait Windows 25H2 pour l’automne. En supposant que l’avenir du système d'exploitation vous intéresse, sa tenancière vient de préciser le cap vers la prochaine mise à jour. Dispo pour les Insiders et prévue pour la seconde moitié de 2026 pour le commun des utilisateurs, ce sera… Windows 11 26H2. À ce stade, la seule indiscrétion concerne la stratégie de déploiement. C’est donc l’équivalent d’un bulletin météo annonçant une semaine ensoleillée, sans estimer les températures. Par ailleurs, au-delà de la numérotation, la 26H2 s’inscrit dans une continuité assez nette avec la 25H2. Microsoft confirme une mise à jour pensée pour être légère, rapide à installer et peu perturbatrice pour l’utilisateur.

Une mise à jour pour les systèmes x86-64

Cette version 26H2 est par contre exclusivement destinée aux PC équipés de processeurs x86-64, donc aux machines Intel et AMD. En effet, Microsoft sépare désormais son système en deux branches selon les architectures. Il existe une déclinaison spécifique pour Windows on Arm : la version 26H1. Elle cible pour le moment surtout des ordinateurs basés sur des puces Snapdragon, mais les futurs PC équipés de NVIDIA RTX Spark devraient emprunter cette même trajectoire logicielle.

L’article précise : « Note : les appareils exécutant Windows 11 version 26H1 ne pourront pas être mis à jour vers la version 26H2. Ils disposeront à la place d’un autre chemin de mise à jour vers une future version de Windows. Cela s’explique par le fait que Windows 11 version 26H1 repose sur un noyau Windows différent de celui des versions 24H2, 25H2 et 26H2. »

Avec ce qui précède, vous avez saisi que Windows 11 26H2 n’a pas vocation à bouleverser le système. Cette version reposera sur la même fondation que les deux précédentes et utilisera le modèle de mise à jour dit « par activation ». Ses fonctionnalités auront été progressivement inoculées sous forme dormante avant d’être activées via un petit package dédié (enablement package, aka eKB). Loin des grosses migrations de version d’autrefois, Microsoft promet donc une installation très rapide, comparable à une mise à jour mensuelle classique, avec un redémarrage unique et une durée d’application réduite.

Enfin, le délai de support sera également réinitialisé avec cette version. Il passera à 24 mois pour les éditions grand public et jusqu’à 36 mois pour les versions Entreprise et Éducation. Ces échéances nous mèneront donc jusqu’à la fin 2028 ou 2029 selon les cas.