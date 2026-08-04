CPU 8 cœurs et 16 Go de VRAM, le nouveau standard sur Steam ? Pas si vite !

Bien que faire évoluer leur PC ne soit sans doute pas la priorité de beaucoup de joueurs par les temps qui courent, la dernière enquête Steam sur le matériel révèle deux changements clefs : le nombre de cœurs CPU et la quantité de VRAM augmentent. Pour ce dernier aspect, le constat est toutefois en trompe-l’œil.

Big Walk

Va pour les 8 cœurs

Ces deux transformations apparaissent explicitement sur l’instantané de la machine typique de l’utilisateur en juillet 2026. Le premier bouleversement concerne le nombre de cœurs CPU. Lors de notre dernier regard sur les données mensuelles de la plateforme de Valve, à savoir en avril (donc sur celle de mars), lesquelles exposaient un Linux plus en forme que jamais, les six cœurs restaient la norme. C’était toujours le cas jusqu’à cette enquête portant sur juillet. Désormais, les huit cœurs ont supplanté les six cœurs. Les ratios sont de respectivement 27,85 % et 27,52 %.

Pour contextualiser, nous avions documenté pour un autre média la prise de pouvoir des processeurs hexa-core sur les quad-core en avril 2022 ; celle-ci avait donc eu lieu en mars de la même année. À l’époque, les CPU à 6 cœurs avaient supplanté ceux à 4 cœurs en s’arrogeant 34,22 % des parts, contre 33,74 % pour les rois déchus.

Il aura fallu un peu plus de quatre ans pour que deux cœurs supplémentaires s’imposent. Avec, vous l’aurez relevé, un nivellement par le bas pour glaner la première place. Il s’explique par l’essor de la catégorie « Autres ». À la période évoquée plus haut, ce contingent représentait seulement 3,92 % du parc. L’essor de processeurs blindés de cœurs CPU a fait monter ce pot-pourri à 28,35 %, imposant, de fait, cette catégorie indistincte comme la plus importante. Mais globalement, en 2026, l’essentiel de la répartition se concentre dans ces trois strates, toutes à plus ou moins 28 %.

Pour les CPU, la catégorie Autres est reine

Toutefois, ces valeurs valent pour l’ensemble des plateformes. Sous Windows, soit le système hégémonique pour lancer Steam (93,67 %), les six cœurs restent la première division (clairement délimitée), avec 28,43 %, contre 27,74 % pour les huit cœurs. Ces derniers grappillent néanmoins du terrain chaque mois ; il est probable qu’ils l’emportent aussi sous cet OS d’ici peu. En l’état, c’est essentiellement grâce à OS X, où les 8 et 10 cœurs sont prédominants (à 36,48 % et 34,22 % respectivement), que cette classe de CPU s’impose dans la globalité.

Sous Windows, les hexa-core sont encore les tauliers

16 Go de VRAM, rien de moins sûr

L’incidence des produits d'Apple a l'air par contre nettement plus (trop ?) marquée pour les 16 Go de VRAM. Avec un podium toujours occupé par les GeForce RTX 3060, RTX 4060 et RTX 4060 Laptop GPU, voir les 16 Go détrôner les 8 Go, avec 25,90 % contre 25,32 % a de quoi surprendre (bien que la RTX 3060 ait surtout été commercialisée avec 12 Go).

En se limitant aux systèmes Windows, les cartes graphiques dotées de 8 Go de VRAM restent au sommet de la pyramide, et de loin : elles forment 33,2 % du parc. Celles équipées de 12 Go sont 14,28 %, quand celles armées de 16 Go plafonnent à 11,03 %. Ici, macOS vient donc fortement biaiser les résultats avec sa mémoire unifiée. Alors inutile de regarder votre pauvre carte graphique 8 Go avec dédain ; sa quantité de mémoire vidéo dédiée est banalement commue pour un dGPU sous Windows. Puis au regard de la prévalence de ce système (OS X, c'est 2,32 %, dans cette enquête ; Linux, 4,01 %, avec une quantité phare de VRAM de 1 Go), cette mutation interroge tout de même sur la pondération des statistiques.