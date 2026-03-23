Microsoft détaille son plan pour améliorer Windows 11

C’est une énième profession de foi, penseront certains. Dans un article titré Our commitment to Windows quality, publié le 20 mars, Microsoft formule de belles promesses et détaille plusieurs leviers pour rendre Windows 11 meilleur. Ironie du sort, le lendemain, la firme déployait une mise à jour pour corriger des problèmes de connexion à ses services comme Microsoft Teams Free et OneDrive.

Les promesses

Débutons par le positif. Vous vous souvenez certainement que Microsoft a fait de 2026 l’année de l’abonnissement de son système d’exploitation. Jusqu’ici, nous n’avons pas vu les résultats de cette initiative. Au contraire, chaque déploiement implique son cortège de bogues. Mais pas de panique, c’est parce que les changements étaient encore en pleine maturation !

Dans son article, Pavan Davuluri s’adresse explicitement aux membres du programme Windows Insider. Il leur expose les grandes lignes d’une cure qui se déversera « en avant-première dans les versions destinées aux participants au programme Windows Insider ce mois-ci et tout au long du mois d’avril ».

Nous n’allons pas toutes les détailler, mais quelques-unes méritent d’être mises en avant. Passons sur la possibilité de placer la barre des tâches sur n’importe quel rebord de l’écran, tel que l’illustre notre image de couverture. Dans un tout autre registre, Microsoft promet une intégration de Copilot moins intrusive, avec une volonté de recentrer l’agent IA sur les fondamentaux. Dans les faits, cela implique une réduction des « points d'accès inutiles à Copilot, en commençant par des applications telles que l'Outil de capture, Photos, Widgets et le Bloc-notes ».

Rappelons en effet que Copilot va traquer nos fautes jusqu’au Bloc-notes. Il se propose de réécrire, résumer ou même rallonger nos élucubrations. Un drôle de dépassement de fonction pour un petit outil en théorie censé rester bien inoffensif — et qui a depuis appris à faire des tableaux.

Un autre serment, maintes fois proféré, est de réduire les perturbations liées aux mises à jour Windows. Encore une fois, Microsoft promet d’offrir davantage de contrôle aux utilisateurs. En leur permettant par exemple d’ignorer les mises à jour lors de la configuration d’un appareil pour simplement accéder au bureau. Le délai de suspension des mises à jour doit également être prolongé, sans que l’on sache de combien. En l’état, il est de cinq semaines pour un Windows 11 Famille.

En matière de performances, Microsoft prévoit de réduire l'utilisation de la RAM des applications en arrière-plan. De quelle manière ? Là encore, c’est un mystère. D’aucuns supputent une approche similaire à celle du Xbox Full Screen Experience, mais ce n’est qu’une supposition à ce stade. Sinon, la démarche semble en partie motivée par l’arrivée du MacBook Neo doté de 8 Go de mémoire. Ce dernier offrirait une expérience relativement fluide malgré cette faible capacité. En tout cas, bien davantage qu’un ordinateur Windows avec 8 Go à ce jour.

Par ailleurs, le billet fait miroiter un « Explorateur de fichiers plus rapide et plus fiable ». Pavan Davuluri souligne que l'Explorateur de fichiers est l'une des interfaces les plus utilisées sous Windows ; il révèle que « la première série d'améliorations visera à accélérer son lancement, à réduire les saccades, à fluidifier la navigation et à garantir des performances plus fiables pour les tâches quotidiennes liées aux fichiers ». Là encore, rien sur la mise en œuvre. Néanmoins, l’entreprise expérimente une mise en cache anticipée depuis fin novembre. La piste paraît donc assez évidente.

Du moment qu'ils ne retirent pas l'essentiel !

En attendant...

Malheureusement, ce n’est pas nouveau : il y a les discours, et la réalité. Après l’épisode du lecteur C:\ inaccessible, certains utilisateurs ne pouvaient plus se connecter à des applications Microsoft à cause de la mise à jour de mars KB5079473, build 26100.8037. Et ici, la faute n’incombait pas à une application Samsung.

Microsoft a publié la mise à jour hors cycle (OOB) KB5085516 afin de résoudre ces défaillances de connexion. L’origine du problème était un état de connectivité réseau spécifique que la mise à jour de mars de Windows 11 ne gérait pas correctement. Il amenait certaines applications Microsoft à considérer à tort que l'appareil était hors ligne. Microsoft conseillait initialement aux utilisateurs touchés de simplement redémarrer leur appareil pour gommer le dysfonctionnement. Cependant, celui-ci se répétait régulièrement.