La Radeon RX 9050 se frotte à la GeForce RTX 5050 dans un premier test

Plus tôt dans la semaine, la gamme RDNA 4 a accueilli la Radeon RX 9050. Cette carte graphique, équipée d’un GPU Navi 44, exploite 16 unités de calcul. Les versions destinées au marché DIY embarquent 8 Go de GDDR6, quand des variantes exclusives aux OEM se contentent de 4 Go. Hermitage Akihabara, un média japonais, a organisé une première confrontation. Ce test oppose l’entrée de gamme d’AMD à celle de NVIDIA, donc à la GeForce RTX 5050.

© Hermitage Akihabara

La Radeon RX 9050, pas pour l'Europe

Commençons par une précision. Dans une communication principalement centrée sur le déploiement du pilote AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1, lequel permettra de profiter de l'accès anticipé au mode multijoueur de Gears of War: E-Day, AMD a glissé quelques mots au sujet de la Radeon RX 9050.

Et pour cause, ce pilote « inclut également la prise en charge de la nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 9050, qui vient élargir la gamme Radeon RX Série 9000 avec une option abordable offrant les dernières technologies de l'architecture AMD RDNA 4 aux joueurs grand public des marchés de l'Asie-Pacifique et du Japon (APJ) ainsi que d’Amérique latine, au prix de vente conseillé de 279 $ US ».

La suite du message expose les caractéristiques de la nouvelle venue. Elle précise aussi que cette Radeon RX 9050 « est conçue pour offrir une expérience de jeu fluide en 1080p sur les titres e-sport populaires et les jeux AAA modernes » et qu’elle « prend entièrement en charge les dernières technologies FSR d’AMD, le ray tracing de nouvelle génération et les flux vidéo AV1 de haute qualité ».

C’est formulé sans ambiguïté, cette RX 9050 n’est donc pas censée nous concerner, nous Européens. Bon, rien ne dit qu’à terme, à l’image d’autres références, comme les Radeon RX 7900 GRE ou Radeon RX 9070 GRE, ses verrous géographiques ne finiront pas par sauter.

La GeForce RTX 5050 l'emporte

En attendant, Hermitage Akihabara livre donc un premier test. Il oppose l'ASRock Radeon RX 9050 Challenger 8 Go à la GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8 Go au sein d'une configuration équipée d'un Ryzen 7 9800X3D.

Les données GPU-Z ci-dessous confirment plusieurs aspects.

© Hermitage Akihabara

Pour les performances, nos confrères ont mis les deux cartes à l’épreuve de plusieurs benchmarks 3DMark et de différents jeux, en 1080p, 1440p et même en 2160p.

Test 3DMark Radeon RX 9050 GeForce RTX 5050 Écart Port Royal 4 531 6 181 -26,7 % Speed Way 1 873 2 520 -25,7 % Steel Nomad 1 985 2 282 -13 % Fire Strike 21 571 28 062 -23,1 % Fire Strike Extreme 10 287 13 150 -21,8 % Fire Strike Ultra 5 072 6 042 -16,1 % Time Spy 8 866 10 036 -11,7 % Time Spy Extreme 4 171 4 701 -11,3 %

Les résultats obtenus dans 3DMark constituent de bons indicateurs. Même constat avec le benchmark de Final Fantasy XIV, ainsi qu'avec les fréquences d'images obtenues dans Apex Legends et Rainbow Six Siege.

Test Radeon RX 9050 GeForce RTX 5050 Écart Final Fantasy XIV, 1080p 12 895 15 847 -18,6 % Final Fantasy XIV, 1440p 8 136 10 059 -19,1 % Final Fantasy XIV, 4K 3 994 5 102 -21,7 % Apex Legends qualite max, 1080p 147,1 192,4 -23,5 % Apex Legends qualite max, 1440p 101,4 128,2 -20,9 % Apex Legends qualite max, 4K 72,6 74,8 -2,9 % Rainbow Six Siege X Medium, 1080p 204 239 -14,6 % Rainbow Six Siege X Medium, 1440p 125 150 -16,7 % Rainbow Six Siege X Medium, 4K 65 73 -11 % Rainbow Six Siege X Ultra+, 1080p 129 141 -8,5 % Rainbow Six Siege X Ultra+, 1440p 116 126 -7,9 % Rainbow Six Siege X Ultra+, 4K 64 64 0 %

La suite du test inclut d’autres titres, dont Assassin’s Creed Black Flag, Cyberpunk 2077 ou encore DOOM: The Dark Ages. Seulement, pour tous ces jeux solo, nos confrères ont estimé qu'il était pertinent d’activer la génération d’images. Or, sur la Radeon RX 9050, il s’agit de la Frame Generation « classique », faute de Multi Frame Generation (toujours dans les tuyaux) ; la GeForce RTX 5050 profite, pour sa part, de la DLSS Multi Frame Generation jusqu’au mode 6x.

C’est donc un peu comme faire une course de voitures en ligne droite avec l’une des autos bloquée en première tandis que l’autre peut passer jusqu’à la sixième. Certes, cette capacité des GeForce Blackwell peut constituer un avantage, autrement dit un argument de vente à considérer, pour leurs acquéreurs. Néanmoins, dans le cadre d’un comparatif visant à évaluer les performances des GPU, l’activation de la Multi Frame Generation biaise inévitablement les résultats. Dans DOOM, par exemple, cela se traduit par une GeForce RTX 5050 à 297 IPS en Full HD avec les réglages moyens, tandis que la RX 9050 plafonne à 133 IPS (elle se venge dans les définitions plus élevées).

© Hermitage Akihabara

Si la suite de la confrontation vous intéresse malgré tout, vous n’aurez aucun mal à appréhender les autres diagrammes proposés par la source (ils sont page 6). Pour contourner la barrière de la langue sans avoir à tout traduire, retenez simplement que les résultats du haut sont obtenus avec les réglages moyens, tandis que ceux du bas correspondent aux réglages Ultra. Outre la génération d'images, les algorithmes de mise à l'échelle FSR / DLSS sont aussi de la partie.

Dans l’ensemble, la Radeon RX 9050 est moins performante que la GeForce RTX 5050. Mais elle est aussi moins énergivore que sa rivale. La consommation totale du système atteint 182,4 W en charge avec la RX 9050, contre 217,5 W avec la RTX 5050. Cela représente une réduction de 35,1 W, soit 16,1 %.

Dans sa conclusion, notre confrère voit dans la Radeon RX 9050 un GPU d’entrée de gamme misant avant tout sur une faible consommation énergétique. Il la considère à ce titre comme une référence très bien adaptée à des PC contraints thermiquement. En revanche, comme attendu, la réduction significative du nombre de cœurs par rapport à la Radeon RX 9060 a un impact significatif sur les performances. Face à la RTX 5050, le retard d’AMD sur les technologies d'upscaling et de génération d'images de NVIDIA se fait également ressentir.

Quoi qu’il en soit, le test pointe un positionnement tarifaire inadapté en raison de la hausse générale des prix et d’un taux de change défavorable. Sans communiquer de montant, le testeur parle d’une carte quasiment vendue au prix d’une Radeon RX 9060 XT. Sachant que cette dernière est disponible à partir de 369 euros en France, et qu’AMD a fixé un prix de vente conseillé, sans doute très théorique, de 279 $ pour la RX 9050, le constat semble tout à fait plausible.