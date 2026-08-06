Avec Gears of War: E-Day, la GeForce RTX 5090 a-t-elle trouvé son maître ?

Les premiers opus de Gears of War avaient directement été développés par Epic Games. Le jeu de 2006 était quasiment une démonstration technologique de l’Unreal Engine 3 ; la licence s’est affirmée par la suite, mais les opus suivants sont toujours restés des vitrines exploitant souvent à fond des versions fortement modifiées du moteur et tirant parti de technologies en avant-première.

À partir de Gears of War 4, paru en 2016, puis avec Gears 5 en 2019, la franchise a changé de mains et de moteur : elle a été confiée aux équipes de The Coalition et a adopté l’Unreal Engine 4, mais la philosophie est restée la même.

Le 6 octobre prochain sortira Gears of War: E-Day, cette fois basé sur l’Unreal Engine 5. Alors qu’une bêta va débarquer d’ici quelques heures, de nombreuses fuites préalables laissent penser que le titre a toujours pour mission de nous en mettre plein les mirettes. Et accessoirement, que la GeForce RTX 5090 a peut-être enfin trouvé sa Némésis.

Gears of War: E-Day, le nouveau Crysis ?

En préambule, précisons que les configurations PC officielles pour la bêta ne sont pas démesurées. Elles se bornent à une GeForce RTX 5060 ou une Radeon RX 9060 XT associée à des Ryzen 5 5600 ou Core i5-11600K. Ces préconisations valent néanmoins pour de la 1440p à 60 IPS au mieux.

Fidèle à la licence, Gears of War: E-Day exploite pleinement les capacités d’Unreal Engine 5. MegaLights, Lumen et Nanite sont bien sûr au programme. Et côté paramètres, un curseur supérieur à l’Ultra, appelé « Ludicrous », s’annonce d’ores et déjà comme un nouveau maître étalon. Les deux vidéos ci-dessous vous montreront ce qu'il donne.

Maintenant, des résultats issus du benchmark intégré tendent à confirmer l’assertion précédente. Sur X, un certain TSU Silent rapporte 52 IPS pour son PC équipé d’une GeForce RTX 5090 et d’un Ryzen 7 9800X3D, en 1440p.

Please fix the optimisation for the launch @Community_Gears . Getting less than 60fps on Ludicrous with a 5090 on 1440p with DLSS is ridiculous pic.twitter.com/3XvvgvN9ZM — TSU Silent (@SVK_Raz) August 4, 2026

Sur YouTube, une vidéo de la chaîne d’un certain Elegant Egotist dresse un constat similaire. Sa configuration est encore plus costaude, puisque la GeForce RTX 5090 est associée à un Ryzen 9 9950X3D2.

Malheureusement, le premier run en 4K/Ludicrous est aberrant puisqu’il est réalisé avec le soutien du FSR 4 en mode Qualité plutôt qu’avec le DLSS, alors même que le jeu prend en charge les trois technologies des principaux concepteurs de GPU. C’est d’ailleurs étrange que l'individu puisse l’activer puisqu’en principe, cette version de la technologie d’upscaling est réservée aux cartes graphiques RDNA 4 et, depuis peu, RDNA 3.

Quoi qu’il en soit, la moyenne atteint alors 44,5 IPS. En abaissant les réglages graphiques sur « Ultra » et en activant enfin le DLSS 4.5 en mode Qualité, elle grimpe à 67,5 FPS. Reste qu’on parle ici du meilleur combo actuel, pour un PC coûtant plusieurs milliers d’euros.

Bien entendu, personne ne forcera quiconque à jouer en 4K/Ludicrous. Rappelons que le FHD reste la définition reine chez les joueurs (encore 51,1 % dans la dernière enquête Steam sur le matériel). Et naturellement, les réglages Ultra, et ici à plus forte raison Ludicrous, n'en valent pas toujours la chandelle. Du High ou du Moyen offrent souvent bien plus d’IPS pour des compromis visuels disons acceptables.

En outre, prévoir large n’est pas un mal — à condition que l’optimisation dans des préréglages inférieurs soit au rendez-vous, ce qui semble être le cas au vu des recommandations officielles. Malgré ses bientôt sept ans au compteur, un Gears 5 poussé à fond tient encore la comparaison avec de très nombreuses productions. Et forcément, le rendu 4K/Ultra qui était réservé à quelques machines haut de gamme lors du lancement, est désormais accessible à un nombre bien plus important de configurations.

Attendons quand même de voir la sortie officielle du jeu. Les développeurs ont prévenu que la stabilité et les performances étaient encore en cours d'optimisation et qu'il fallait s'attendre à des plantages ainsi qu'à des baisses de performances. De plus, la génération d'images est désactivée, quand le nombre d'images par seconde est plafonné à 150 IPS. Cette situation est décrite comme temporaire ; la fonctionnalité de FG sera bien disponible dans la version finale du jeu. Quant au verrou de la fréquence, il doit aussi sauter d'ici octobre. Mais en l’état, Gears of War: E-Day s’annonce déjà prêt à mettre à l’épreuve les générations actuelles de cartes graphiques. Voire les prochaines, qui ne sont toutefois pas prêtes d’arriver !