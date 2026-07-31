Seagate prÃ©pare des disques durs HAMR de 50 To pour fin 2027

Seagate a publiÃ© ses rÃ©sultats du quatriÃ¨me trimestre de son exercice fiscal 2026. L'occasion d'affiner les plans concernant les disques durs HAMR. Les premiers modÃ¨les basÃ©s sur la plateforme Mozaic 5, la prochaine Ã©tape de sa technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), seront livrÃ©s vers la fin de lâ€™annÃ©e civile 2027.

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Pour le moment, la plateforme Mozaic 4 permet Ã Seagate de proposer des disques durs atteignant jusquâ€™Ã 44 To. Ã€ la fin de lâ€™annÃ©e 2026, ces modÃ¨les reprÃ©senteront la moitiÃ© des exaoctets HAMR expÃ©diÃ©s aux clients. Â« Nous prÃ©voyons dâ€™atteindre notre prochaine Ã©tape importante en sortant de lâ€™annÃ©e civile 2026 avec 50 % de nos exaoctets HAMR sur notre plateforme Mozaic 4 Â», a expliquÃ© Dave Mosley, PDG de Seagate.

Ã€ propos de la prochaine gÃ©nÃ©ration, le dirigeant a dÃ©clarÃ© : Â« En regardant plus loin, Mozaic 5, notre plateforme capable de dÃ©passer les 5 To par plateau, reste en bonne voie pour des livraisons de qualification vers la fin de lâ€™annÃ©e civile 2027 Â».

Comme le confirment la feuille de route ci-dessous partagÃ©e l'annÃ©e derniÃ¨re ainsi que les nombreuses vidÃ©os prÃ©sentes sur la chaÃ®ne YouTube de Seagate, Mozaic 3 ne date pas d'hier. Or, Dave Mosley a prÃ©cisÃ© que les produits Mozaic 3 Ã©taient dÃ©sormais qualifiÃ©s et fonctionnaient dans des environnements de production chez lâ€™ensemble des principaux fournisseurs de services cloud. Quant Ã la plateforme Mozaic 4 de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration, elle poursuit son dÃ©ploiement Â« auprÃ¨s des deux plus grands fournisseurs de cloud mondiaux Â» (pas nommÃ©s, mais probablement Microsoft Azure et Amazon Web Services) et passe actuellement les phases de qualification chez dâ€™autres. Autant dire quâ€™avant que les diques Mozaic 5 nâ€™obtiennent toutes les validations nÃ©cessaires auprÃ¨s des fabricants de serveurs et des opÃ©rateurs de centres de donnÃ©es, il va sâ€™Ã©couler plusieurs annÃ©es.

Gianluca Romano, directeur financier et vice-prÃ©sident exÃ©cutif a Ã©tÃ© plus explicite dans sa rÃ©ponse Ã un investisseur : Â« [...] simplement pour clarifier : nous avons commencÃ© Ã expÃ©dier Mozaic 4 en mars. Les volumes du trimestre de mars Ã©taient donc assez faibles, mais le trimestre de juin a marquÃ© une nette montÃ©e en puissance. Cette plateforme contribue dÃ©jÃ fortement Ã nos performances financiÃ¨res et apportera une contribution encore plus importante au trimestre de septembre. Ensuite, bien sÃ»r, nous nous concentrons dÃ©jÃ tous sur la prochaine Ã©tape. Celle-ci consistera Ã atteindre les 5 To par plateau et Ã proposer des disques de 50 To au cours de la prochaine annÃ©e civile Â».