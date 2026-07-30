La course à l’IA accapare la DRAM et la NAND au détriment des autres marchés

TrendForce a publié un rapport assez instructif sur la répartition actuelle et future de la production de bits DRAM et NAND selon les domaines d’application. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de documents plus anciens présentant cette même ventilation. L’instantané actuel, ainsi que les projections pour 2027, illustrent néanmoins la place croissante occupée par le segment des serveurs.

La part PC réduite à peau de chagrin

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les bricoleurs, mais ce n’est guère une surprise. Le document rappelle que « l'intelligence artificielle restera le principal moteur de la demande en mémoire en 2027 ». Il souligne toutefois des trajectoires différentes pour la DRAM et la NAND Flash.

Pour la DRAM, les fabricants vont continuer à privilégier les segments les plus rentables, notamment la HBM destinée aux accélérateurs d’IA. Face à une demande toujours plus forte, amplifiée par l’augmentation de la quantité de mémoire embarquée dans les serveurs, les capacités disponibles resteront insuffisantes, et continueront donc d’entretenir la pression sur les prix en 2027.

Même si plusieurs fabricants prévoient de nouvelles capacités de production au cours de l’année à venir, leur impact ne sera pas immédiat. Les délais nécessaires à la construction des infrastructures, à l’installation des équipements et à la qualification des lignes limiteront la montée en puissance. De plus, la fabrication de mémoire HBM mobilise davantage de wafers que la DRAM classique, ce qui réduit mécaniquement le gain réel en production de bits. La hausse significative des volumes ne doit ainsi pas intervenir avant fin 2027, avec un impact notable sur l’offre envisagé en 2028. TrendForce estime que le ratio d’équilibre entre l’offre et la demande de DRAM s’établira à environ -1 à -2 % en 2026 ; qu’il se creusera davantage en 2027.

La NAND Flash suivra une trajectoire différente. L’arrivée progressive de nouvelles capacités de production, combinée à une demande limitée dans l’électronique grand public (directement causée par les hausses des prix des composants répercutées sur les consommateurs — avec un peu de retard, aux dires d'un membre de Valve), allégera les tensions sur l'approvisionnement et favorisera un recul des prix, selon le cabinet.