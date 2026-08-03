Ryzen Zen 6 : plus de cÅ“urs, plus de cache et des optimisations pour amÃ©liorer les 1 % lows

Ryzen Zen 6 : plus de cÅ“urs, plus de cache et des optimisations pour amÃ©liorer les 1 % lows

Ryzen Zen 6 : plus de cÅ“urs, plus de cache et des optimisations pour amÃ©liorer les 1 % lows

Fin juillet, AMD a dÃ©voilÃ© ses premiÃ¨res puces basÃ©es sur la microarchitecture Zen 6 Ã lâ€™occasion de lâ€™Ã©vÃ©nement Advancing AI. Cette gÃ©nÃ©ration sera inaugurÃ©e par les processeurs EPYC 9006 Venice, donc des processeurs conÃ§us pour les serveurs. Les futurs Ryzen grand public, que beaucoup dÃ©signent dÃ©jÃ sous le nom de Ryzen 10 000, sont toutefois attendus dans les prochains mois. Les informations conjecturÃ©es Ã partir des EPYC Venice et quelques Ã©lÃ©ments dÃ©livrÃ©s par 1usmus, le crÃ©ateur de lâ€™outil HYDRA, sont l'occasion d'affiner certains de leurs contours.

EPYC 9006 Â© AMD

Olympic Ridge, jusqu'Ã 24 cÅ“urs CPU ?

Lâ€™une des Ã©volutions les plus emblÃ©matiques, mais aussi la plus largement relayÃ©e jusquâ€™ici, concerne bien sÃ»r la hausse de la quantitÃ© maximale de cÅ“urs CPU. Les rumeurs selon lesquelles les Olympic Ridge, le nom de code supposÃ© des futurs Ryzen desktop, intÃ©greraient jusquâ€™Ã 12 cÅ“urs par CCD contre 8 actuellement circulent depuis plusieurs mois. Cette Ã©volution permettrait Ã AMD de proposer un fleuron Ã 24 cÅ“urs CPU, contre 16 depuis lâ€™arrivÃ©e du Ryzen 9 3950X en novembre 2019.

Par la suite, dâ€™autres fuites ont suggÃ©rÃ© une gamme hÃ©tÃ©rogÃ¨ne allant de 6 Ã 24 cÅ“urs. Elles ont brossÃ© une lignÃ©e de processeurs armÃ©s dâ€™un unique CCD avec des rÃ©fÃ©rences en 6, 8, 10 et 12 cÅ“urs ; une autre Ã double CCD, en 16, 20 et 24 cÅ“urs.

Lâ€™organisation supposÃ©e Ã 8 CCD de certains EPYC Venice suggÃ¨re que les futurs CCD Zen 6 pourront effectivement renfermer jusquâ€™Ã 12 cÅ“urs. Les variantes Zen 6c destinÃ©es aux serveurs miseraient quant Ã elles sur une densitÃ© encore supÃ©rieure, avec apparemment 32 cÅ“urs par CCD, ce qui mathÃ©matiquement, aboutit bien Ã 256 cÅ“urs sur les modÃ¨les les plus denses.

Reste quâ€™Ã ce stade, bien que plusieurs articles, en particulier ceux de WCCFTech et PCWorld, prÃ©sentent cette organisation comme acquise, le nombre exact de CCD utilisÃ©s par les EPYC Venice nâ€™a, sauf erreur de notre part, pas Ã©tÃ© officiellement confirmÃ© par AMD. La dÃ©duction repose donc sur les configurations supposÃ©es de ces processeurs. Or, pour les EPYC 9005 Turin, un CCD Zen 5 classique regroupe 8 cÅ“urs, tandis quâ€™un CCD Zen 5c en rassemble 16. Les modÃ¨les les plus haut de gamme ont pourtant respectivement 128 cÅ“urs Zen 5 et 192 cÅ“urs Zen 5c grÃ¢ce Ã 16 et 12 CCD.

Par ailleurs, lâ€™EPYC 9016 laisse penser quâ€™un CCD Zen 6 a dÃ©sormais 48 Mo de cache L3 plutÃ´t que 32 Mo, soit lÃ encore une hausse de 50 % par rapport Ã Zen 5. En thÃ©orie, un Ryzen Ã©quipÃ© de deux CCD Zen 6 complets aboutirait donc Ã 24 cÅ“urs CPU et 96 Mo de cache L3 â€” avant mÃªme lâ€™ajout dâ€™une Ã©ventuelle couche de 3D V-Cache.

Zen 6 pour amÃ©liorer la fluiditÃ© en jeu

Outre ces Ã©volutions matÃ©rielles, AMD travaillerait sur plusieurs mÃ©canismes logiciels destinÃ©s Ã amÃ©liorer lâ€™expÃ©rience en jeu. Selon 1usmus, qui a fait quelques confidences Ã VideoCardz, plusieurs mesures viseraient Ã amÃ©liorer en particulier les fameux Â« 1 % lows Â», ces chutes ponctuelles du nombre dâ€™images par seconde qui nuisent Ã la fluiditÃ©.

Zen 6 miserait sur une gestion plus fine de certains paramÃ¨tres. Une Ã©volution du systÃ¨me Preferred Cores donnerait au systÃ¨me dâ€™exploitation de quoi identifier plus prÃ©cisÃ©ment les cÅ“urs les plus rapides afin dâ€™y envoyer les tÃ¢ches prioritaires, comme les principaux threads dâ€™un jeu. Ã€ lâ€™inverse, les tÃ¢ches secondaires seraient orientÃ©es vers les cÅ“urs moins efficients.

AMD travaillerait Ã©galement sur un mÃ©canisme dâ€™EPP Boost appliquÃ© cÅ“ur par cÅ“ur, capable de restaurer plus rapidement les frÃ©quences Ã©levÃ©es aprÃ¨s de courtes pÃ©riodes dâ€™inactivitÃ©. Un mÃ©canisme similaire a rÃ©cemment montrÃ© son potentiel sous Linux, avec une amÃ©lioration des 1 % lows mesurÃ©e Ã 31,8 % sur la Steam Deck de Valve â€” mÃªme si ce rÃ©sultat ne concerne pas, câ€™est logique, Zen 6.

Enfin, de nouveaux outils de gestion de la bande passante mÃ©moire, estampillÃ©s PQOS Global Bandwidth Enforcement, ainsi quâ€™un IBS Memory Profiler amÃ©liorÃ©, viseraient Ã limiter lâ€™impact des applications en arriÃ¨re-plan. La finalitÃ© de ces mÃ©canismes ne serait donc pas tant dâ€™augmenter les FPS moyens que dâ€™amÃ©liorer la stabilitÃ© des performances dans les jeux.