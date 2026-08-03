Une cheminÃ©e gÃ©ante remplace les ventilateurs dâ€™un radiateur watercooling

Un radiateur de watercooling fonctionnant sans aucun ventilateur grÃ¢ce Ã un principe vieux comme les cheminÃ©es de maison, celui de la convection naturelle. C'est l'expÃ©rience menÃ©e par l'overclockeur allemand der8auer.

Encombrant mais efficace

Pour son test, il a conservÃ© une boucle de refroidissement classique avec une pompe chargÃ©e de faire circuler le liquide. En revanche, les ventilateurs habituellement placÃ©s sur le radiateur ont Ã©tÃ© retirÃ©s. Ã€ leur place, le Youtubeur a installÃ© une structure verticale imprimÃ©e en 3D, directement au-dessus du radiateur. L'objectif Ã©tait simple : utiliser une colonne d'air chaud pour crÃ©er naturellement un mouvement d'air suffisant Ã travers les ailettes.

Les premiers essais n'ont pas Ã©tÃ© trÃ¨s convaincants. Sans ventilateur, le radiateur Ã©vacuait difficilement la chaleur, avec un liquide de refroidissement montant jusqu'Ã environ 61 Â°C. Une machine Ã fumÃ©e a rÃ©vÃ©lÃ© que l'air traversait trÃ¨s peu spontanÃ©ment le radiateur.

Der8auer a alors commencÃ© Ã jouer sur la hauteur de sa cheminÃ©e. Une premiÃ¨re version de seulement 10 cm n'a apportÃ© qu'un gain symbolique, avec une baisse de tempÃ©rature limitÃ©e Ã environ 0,5 Â°C. En passant Ã une hauteur de 30 cm, le rÃ©sultat est devenu plus intÃ©ressant, avec environ 5 Â°C gagnÃ©s aprÃ¨s une demi-heure de fonctionnement.

Mais c'est avec une structure beaucoup plus imposante que le principe a rÃ©ellement dÃ©montrÃ© son potentiel. En empilant cinq extensions de 20 cm sur la section plus courte de 10 cm, der8auer a portÃ© la hauteur totale de la cheminÃ©e Ã 110 cm. Le liquide de refroidissement est alors rapidement descendu sous les 55 Â°C, avant de se stabiliser autour de 50 Â°C aprÃ¨s seulement quelques minutes. Les mesures montrent une baisse de tempÃ©rature du Ryzen 7 9800X3D, lequel passe de 90 Â°C Ã 71 Â°C.

Dans un article de 2014, câ€™Ã©tait un Core i5 Haswell qui Ã©tait refroidi de maniÃ¨re passive grÃ¢ce Ã 36 cheminÃ©es en cuivre. Douze ans plus tard, câ€™est toujours le mÃªme principe du tirage thermique. L'air chaud dans le conduit devient moins dense et s'Ã©lÃ¨ve naturellement. Cette colonne d'air chaud gÃ©nÃ¨re une dÃ©pression Ã proximitÃ© du radiateur, ce qui entraÃ®ne l'arrivÃ©e d'air plus frais depuis le bas. Le systÃ¨me finit ainsi par crÃ©er son propre flux d'air.

Il faut par contre sâ€™accommoder dâ€™une cheminÃ©e dâ€™un peu plus dâ€™un mÃ¨tre de hauteur. Sur le plan purement esthÃ©tique, elle est plus monumentale que le systÃ¨me passif pour Ryzen 7 9800X3D et GeForce RTX 5080 Ã©laborÃ© par Bullet Labs en mai dernier. Mais aprÃ¨s tout, si vous avez de la hauteur sous plafond et que vous cherchez une faÃ§on originale dâ€™occuper lâ€™espace...