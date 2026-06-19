Dans PUBG, votre binÃ´me peut dÃ©sormais Ãªtre une IA basÃ©e sur NVIDIA ACE

Le PNJ Â« intelligent Â» est une arlÃ©sienne dans le monde du jeu vidÃ©o. Ces personnages non joueurs stagnent, voire donnent le sentiment de sâ€™abÃªtir au fil des annÃ©es. Entre Starfield et Skyrim, douze ans dâ€™Ã©cart, mais rien nâ€™a vraiment changÃ©. Nonobstant, comme Bazar du Grenier lâ€™a bien expliquÃ© dans une vidÃ©o de 2024, confronter lâ€™humain Ã des ennemis ni trÃ¨s futÃ©s ni rÃ©actifs est aussi une nÃ©cessitÃ© dans nombre de productions, sans quoi lâ€™expÃ©rience solo devrait Ãªtre complÃ¨tement diffÃ©rente (nous aurions du mal Ã finir une campagne de Call of Duty avec des adversaires calquÃ©s sur Kevin et ses 3 000 heures au compteur en multi sur Nuketown).

Â© Shady Knights YT

Reste que rendre les PNJ plus humains constitue potentiellement lâ€™un des axes dâ€™Ã©volution majeurs des jeux vidÃ©o, Ã une Ã©poque oÃ¹ les amÃ©liorations graphiques se font de plus en plus Ã la marge. Parmi les entreprises qui Å“uvrent dans ce sens, NVIDIA, qui mise sur ACE, acronyme dâ€™Avatar Cloud Engine. Cette technologie vient de franchir une nouvelle Ã©tape concrÃ¨te en sâ€™invitant dans PUBG: Battlegrounds.

Ally Duo, mais nÃ©cessite la bÃ©nÃ©diction d'une GeForce RTX

Le battle royale de Krafton expÃ©rimente en effet un mode temporaire baptisÃ© Ally Duo, intÃ©grÃ© Ã la mise Ã jour 42.1. Une expÃ©rimentation qui entrerait tout Ã fait dans le cadre de notre dossier consacrÃ© Ã lâ€™IA dans les jeux vidÃ©o.

Revenons sur ce qui prÃ©cÃ¨de. La finalitÃ© nâ€™est sans doute pas tant de transformer un jeu solo en ersatz de MMO que de rendre les PNJ plus interactifs. Quant au risque de rendre lâ€™expÃ©rience insupportable pour 99 % des joueurs, un des aspects pour lesquels un PNJ nettement plus astucieux serait le bienvenu est celui du coÃ©quipier contrÃ´lÃ© par lâ€™IA. En la matiÃ¨re, le Dom suicidaire de Gears 1 rappellera sans doute quelques mauvaises expÃ©riences Ã certains ; sa capacitÃ© Ã ramper et Ã Ãªtre rÃ©animÃ© par dâ€™autres Gears dans les opus qui ont suivi, quelques bons souvenirs.

Dans le cas de PUBG, câ€™est encore accentuÃ©. La confrontation avec dâ€™autres joueurs humains au sein dâ€™un vaste champ de bataille oÃ¹ la discrÃ©tion est souvent de rigueur exige un acolyte pas trop stupide. Imaginez-vous dissimulÃ© derriÃ¨re un fourrÃ© pendant que votre compagnon se promÃ¨ne Ã dÃ©couvert OKLM, comme ne disent plus les jeunes.

Ce mode arcade, dÃ©ployÃ© sur la carte Sanhok, associe en effet chaque joueur Ã un partenaire IA conÃ§u pour lâ€™accompagner tout au long de la partie. Lâ€™objectif est dâ€™offrir un soutien dynamique, capable dâ€™interagir de maniÃ¨re contextuelle avec lâ€™environnement et les situations de combat.

Ce compagnon virtuel, appelÃ© Ella, est une concrÃ©tisation du Â« PUBG Ally Â», qui avait fait lâ€™objet dâ€™une vidÃ©o il y a quelques mois. Cette soldate IA peut comprendre des commandes vocales formulÃ©es en langage naturel (en anglais, chinois et corÃ©en) et y rÃ©pondre de faÃ§on active dans le jeu. Elle est capable de fournir des indications tactiques, de localiser des ressources ou des vÃ©hicules, de les rÃ©cupÃ©rer, dâ€™identifier des adversaires et mÃªme de participer Ã des actions coordonnÃ©es lors des affrontements.

NVIDIA Ã©crit : Â« Depuis son lancement en 2023, NVIDIA a fait Ã©voluer ACE, passant de PNJ conversationnels Ã des personnages de jeu autonomes capables de percevoir leur environnement, de planifier et dâ€™agir grÃ¢ce Ã lâ€™IA. Ces personnages autonomes reposent sur des petits modÃ¨les de langage (SLM) ACE, capables dâ€™effectuer des planifications Ã une frÃ©quence infÃ©rieure Ã la seconde, nÃ©cessaire pour des prises de dÃ©cision rÃ©alistes, ainsi que sur des modÃ¨les de synthÃ¨se vocale permettant aux personnages IA de communiquer avec les joueurs. Â»

Â© NVIDIA

PensÃ© comme un terrain dâ€™expÃ©rimentation, le mode Ally Duo restera disponible sur une pÃ©riode limitÃ©e, du 17 juin au 1er juillet.

Fait notable : il est pour lâ€™instant restreint aux configurations Ã©quipÃ©es dâ€™un GPU NVIDIA RTX, prÃ©sentÃ© comme nÃ©cessaire au traitement des fonctionnalitÃ©s dâ€™IA en local, avec au moins 8 Go de VRAM (et 16 Go de RAM). Le studio liste les GeForce RTX 2080 Ti ou RTX 3060, mais recommande une GeForce RTX 4070 et 24 Go de RAM.

Qu'est-ce que Ã§a donne en jeu ?

Dans les commentaires des articles qui ont traitÃ© de ce sujet, beaucoup dâ€™utilisateurs font part de leurs inquiÃ©tudes Ã propos de la triche. Ã€ cela, certains rÃ©pondent que si chacun pÃ©rÃ©grine en compagnie de son Ella, alors tout le monde est sur un pied dâ€™Ã©galitÃ©.

Les restrictions susmentionnÃ©es sont nÃ©cessaires pour accÃ©der au mode de jeu. AprÃ¨s, si vous avez de lâ€™imagination et que vous Ãªtes plutÃ´t pessimiste, vous pouvez entrevoir un avenir dans lequel votre GPU conditionnerait le niveau de Â« compÃ©tences Â» de votre compagnon IA â€” ou, sans aller jusque-lÃ , un nouveau prÃ©requis pour de futures productions, comme lâ€™accÃ©lÃ©ration matÃ©rielle du ray tracing lâ€™est dÃ©sormais pour certains titres.

Nous avons essayÃ© de trouver quelques retours de ce PUBG Ally ; ils ne sont pas lÃ©gion. Cette vidÃ©o, partagÃ©e par la chaÃ®ne Shady Knights, est tout de mÃªme assez intÃ©ressante. Elle montre que les inquiÃ©tudes relevÃ©es plus haut ne sont pas infondÃ©es. Lâ€™auteur fait aussi un parallÃ¨le entre cette Â« expÃ©rimentation Â» et les investissements de Krafton dans lâ€™armement militaire, notamment un Â« partenariat avec le groupe Hanwha pour le dÃ©veloppement dâ€™IA physiques dans le domaine de la dÃ©fense Â».

Nous ne pouvons attester de la probitÃ© de cette chaÃ®ne, qui traite a priori de ce qui relÃ¨ve de la triche. Quant au recoupement opÃ©rÃ©, lâ€™article de la RTBF qui relate les investissements de Krafton Ã©voque le projet de Â« dÃ©velopper des robots ou machines de guerre autonomes, avec des capacitÃ©s de "rÃ©flexion" avancÃ©es Â». Effectivement, le lien est facile Ã Ã©tablir.