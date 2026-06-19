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Dans PUBG, votre binÃ´me peut dÃ©sormais Ãªtre une IA basÃ©e sur NVIDIA ACE
â€”â€”â€”â€”â€” 19 Juin 2026 Ã 16h23 â€”â€” 374 vues
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Dans PUBG, votre binÃ´me peut dÃ©sormais Ãªtre une IA basÃ©e sur NVIDIA ACE
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Le PNJ Â« intelligent Â» est une arlÃ©sienne dans le monde du jeu vidÃ©o. Ces personnages non joueurs stagnent, voire donnent le sentiment de sâ€™abÃªtir au fil des annÃ©es. Entre Starfield et Skyrim, douze ans dâ€™Ã©cart, mais rien nâ€™a vraiment changÃ©. Nonobstant, comme Bazar du Grenier lâ€™a bien expliquÃ© dans une vidÃ©o de 2024, confronter lâ€™humain Ã des ennemis ni trÃ¨s futÃ©s ni rÃ©actifs est aussi une nÃ©cessitÃ© dans nombre de productions, sans quoi lâ€™expÃ©rience solo devrait Ãªtre complÃ¨tement diffÃ©rente (nous aurions du mal Ã finir une campagne de Call of Duty avec des adversaires calquÃ©s sur Kevin et ses 3 000 heures au compteur en multi sur Nuketown).
Â© Shady Knights YT
Reste que rendre les PNJ plus humains constitue potentiellement lâ€™un des axes dâ€™Ã©volution majeurs des jeux vidÃ©o, Ã une Ã©poque oÃ¹ les amÃ©liorations graphiques se font de plus en plus Ã la marge. Parmi les entreprises qui Å“uvrent dans ce sens, NVIDIA, qui mise sur ACE, acronyme dâ€™Avatar Cloud Engine. Cette technologie vient de franchir une nouvelle Ã©tape concrÃ¨te en sâ€™invitant dans PUBG: Battlegrounds.
Le battle royale de Krafton expÃ©rimente en effet un mode temporaire baptisÃ© Ally Duo, intÃ©grÃ© Ã la mise Ã jour 42.1. Une expÃ©rimentation qui entrerait tout Ã fait dans le cadre de notre dossier consacrÃ© Ã lâ€™IA dans les jeux vidÃ©o.
Revenons sur ce qui prÃ©cÃ¨de. La finalitÃ© nâ€™est sans doute pas tant de transformer un jeu solo en ersatz de MMO que de rendre les PNJ plus interactifs. Quant au risque de rendre lâ€™expÃ©rience insupportable pour 99 % des joueurs, un des aspects pour lesquels un PNJ nettement plus astucieux serait le bienvenu est celui du coÃ©quipier contrÃ´lÃ© par lâ€™IA. En la matiÃ¨re, le Dom suicidaire de Gears 1 rappellera sans doute quelques mauvaises expÃ©riences Ã certains ; sa capacitÃ© Ã ramper et Ã Ãªtre rÃ©animÃ© par dâ€™autres Gears dans les opus qui ont suivi, quelques bons souvenirs.
Dans le cas de PUBG, câ€™est encore accentuÃ©. La confrontation avec dâ€™autres joueurs humains au sein dâ€™un vaste champ de bataille oÃ¹ la discrÃ©tion est souvent de rigueur exige un acolyte pas trop stupide. Imaginez-vous dissimulÃ© derriÃ¨re un fourrÃ© pendant que votre compagnon se promÃ¨ne Ã dÃ©couvert OKLM, comme ne disent plus les jeunes.
Ce mode arcade, dÃ©ployÃ© sur la carte Sanhok, associe en effet chaque joueur Ã un partenaire IA conÃ§u pour lâ€™accompagner tout au long de la partie. Lâ€™objectif est dâ€™offrir un soutien dynamique, capable dâ€™interagir de maniÃ¨re contextuelle avec lâ€™environnement et les situations de combat.
Ce compagnon virtuel, appelÃ© Ella, est une concrÃ©tisation du Â« PUBG Ally Â», qui avait fait lâ€™objet dâ€™une vidÃ©o il y a quelques mois. Cette soldate IA peut comprendre des commandes vocales formulÃ©es en langage naturel (en anglais, chinois et corÃ©en) et y rÃ©pondre de faÃ§on active dans le jeu. Elle est capable de fournir des indications tactiques, de localiser des ressources ou des vÃ©hicules, de les rÃ©cupÃ©rer, dâ€™identifier des adversaires et mÃªme de participer Ã des actions coordonnÃ©es lors des affrontements.
NVIDIA Ã©crit : Â« Depuis son lancement en 2023, NVIDIA a fait Ã©voluer ACE, passant de PNJ conversationnels Ã des personnages de jeu autonomes capables de percevoir leur environnement, de planifier et dâ€™agir grÃ¢ce Ã lâ€™IA. Ces personnages autonomes reposent sur des petits modÃ¨les de langage (SLM) ACE, capables dâ€™effectuer des planifications Ã une frÃ©quence infÃ©rieure Ã la seconde, nÃ©cessaire pour des prises de dÃ©cision rÃ©alistes, ainsi que sur des modÃ¨les de synthÃ¨se vocale permettant aux personnages IA de communiquer avec les joueurs. Â»
Â© NVIDIA
PensÃ© comme un terrain dâ€™expÃ©rimentation, le mode Ally Duo restera disponible sur une pÃ©riode limitÃ©e, du 17 juin au 1er juillet.
Fait notable : il est pour lâ€™instant restreint aux configurations Ã©quipÃ©es dâ€™un GPU NVIDIA RTX, prÃ©sentÃ© comme nÃ©cessaire au traitement des fonctionnalitÃ©s dâ€™IA en local, avec au moins 8 Go de VRAM (et 16 Go de RAM). Le studio liste les GeForce RTX 2080 Ti ou RTX 3060, mais recommande une GeForce RTX 4070 et 24 Go de RAM.
Dans les commentaires des articles qui ont traitÃ© de ce sujet, beaucoup dâ€™utilisateurs font part de leurs inquiÃ©tudes Ã propos de la triche. Ã€ cela, certains rÃ©pondent que si chacun pÃ©rÃ©grine en compagnie de son Ella, alors tout le monde est sur un pied dâ€™Ã©galitÃ©.
Les restrictions susmentionnÃ©es sont nÃ©cessaires pour accÃ©der au mode de jeu. AprÃ¨s, si vous avez de lâ€™imagination et que vous Ãªtes plutÃ´t pessimiste, vous pouvez entrevoir un avenir dans lequel votre GPU conditionnerait le niveau de Â« compÃ©tences Â» de votre compagnon IA â€” ou, sans aller jusque-lÃ , un nouveau prÃ©requis pour de futures productions, comme lâ€™accÃ©lÃ©ration matÃ©rielle du ray tracing lâ€™est dÃ©sormais pour certains titres.
Nous avons essayÃ© de trouver quelques retours de ce PUBG Ally ; ils ne sont pas lÃ©gion. Cette vidÃ©o, partagÃ©e par la chaÃ®ne Shady Knights, est tout de mÃªme assez intÃ©ressante. Elle montre que les inquiÃ©tudes relevÃ©es plus haut ne sont pas infondÃ©es. Lâ€™auteur fait aussi un parallÃ¨le entre cette Â« expÃ©rimentation Â» et les investissements de Krafton dans lâ€™armement militaire, notamment un Â« partenariat avec le groupe Hanwha pour le dÃ©veloppement dâ€™IA physiques dans le domaine de la dÃ©fense Â».
Nous ne pouvons attester de la probitÃ© de cette chaÃ®ne, qui traite a priori de ce qui relÃ¨ve de la triche. Quant au recoupement opÃ©rÃ©, lâ€™article de la RTBF qui relate les investissements de Krafton Ã©voque le projet de Â« dÃ©velopper des robots ou machines de guerre autonomes, avec des capacitÃ©s de "rÃ©flexion" avancÃ©es Â». Effectivement, le lien est facile Ã Ã©tablir.
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