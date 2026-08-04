Les prix des cartes mères risquent encore d’augmenter au troisième trimestre 2026

La mémoire, le stockage, les cartes graphiques… les prix des composants de nos PC ne sont pas les plus attractifs que nous ayons connus. Board Channels prévient que les cartes mères vont également prendre dans le PCB.

Le PC DIY pris en étau

Dans un message publié fin juillet, la source conjecture une nouvelle hausse des tarifs au troisième trimestre chez les concepteurs taïwanais. Sont explicitement nommés ASUS, Gigabyte et MSI.

Deux raisons sont invoquées. Premièrement, « une hausse de 50 % sur l’ensemble de l’année 2026 » du prix des PCB utilisés dans les cartes mères. À ce surcoût s’ajoutent ceux du cuivre, des condensateurs et des autres puces contrôleurs. Ensuite, confrontés à un marché grand public moribond et donc à une baisse des volumes qui rogne leurs marges, les fabricants répercutent davantage ces surcoûts sur les quelques unités qu’ils vendent encore.

Si vous vous demandez ce qui se vend le plus actuellement, ce sont indéniablement les plateformes AM5, du moins en Allemagne, sur la base des données de Mindfactory. D’après celles-ci, AMD écrase Intel avec un ratio de quasiment 90/10. Tous sockets confondus, c’est l’AM5 qui domine, avec une hégémonie de 82,2 %.

???? Mainboard Retail Sales July ’26 (mf) ????????



AMD continues to dominate with nearly 89% market share. AM5 remains the overwhelming platform of choice, while B850 alone accounts for more than half of all AMD motherboard sales.



ℹ️ Units

AMD: 1,920 units sold (88.89%), ASP: €210… — TechEpiphany (@TechEpiphanyYT) August 3, 2026

Cette quantification est instructive, mais guère surprenante. La plateforme Intel LGA-1851 est en fin de cycle, puisque les prochains Core, les Nova Lake-S, introduiront le LGA-1954. Par contraste, AMD a annoncé il y a quelques semaines que l’AM5 resterait au premier plan au moins jusqu’en 2029. De fait, même l’AM4 n’est pas encore mort et continue de recevoir des rééditions de processeurs. Bref, quitte à consentir l’investissement, autant le faire sur une plateforme pérenne.

Quoi qu’il en soit, cette année 2026 n’est clairement pas propice au montage d’un nouveau PC pour toutes les raisons précitées. Et, que ce soit chez Intel ou AMD, il n’y a clairement aucune incitation à le faire. Du côté des Bleus, les Core Ultra 400 n’arriveront pas avant le début de 2027 ; du côté des Rouges, il n’y a eu jusqu’ici aucune allusion publique aux Ryzen Zen 6.

Dans leur malheur, les PCistes ne sont pas isolés. Pour rester dans la temporalité du moment, rappelons que depuis le 1er août, une nouvelle tarification s'applique aux Xbox Series. Une Xbox Series S coûte désormais le prix d’une Xbox Series X (499,99 euros) lors du lancement en 2020, tandis que cette dernière est désormais à 799,99 euros (ou à 749,99 euros pour l’édition numérique).