Microsoft efface ses articles vantant les 32 Go de RAM pour le gaming

Fut un temps oÃ¹ Microsoft vantait les bienfaits dâ€™avoir 32 Go de mÃ©moire vive sur son PC, en particulier pour le jeu vidÃ©o. Mais Ã§a, câ€™Ã©tait avant. Avant que le prix de la RAM nâ€™explose. Et, peut-Ãªtre aussi, avant que la firme de Redmond ne ressorte des Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces dotÃ©s de seulement 8 Go de RAM.

Circulez, il n'y a rien Ã voir

Pardonnez la lapalissade, mais crÃ©er sans cesse de nouveaux besoins est le mÃ©canisme central de notre Ã©conomie moderne basÃ©e sur la sociÃ©tÃ© de consommation. ProsaÃ¯quement, câ€™est le credo du toujours plus. Mais dans le cadre de produits de masse comme les PC Microsoft, encore faut-il que cette incitation reste accessible au plus grand nombre.

Au prix actuel des modules DDR5, avoir 32 Go de RAM dans sa machine ne reprÃ©sente plus un investissement modeste â€” toutes proportions gardÃ©es naturellement ; disons au regard du coÃ»t global dâ€™un ordinateur. Alors quid du joueur contraint de se satisfaire de 16 Go ? Ne risque-t-il pas de dÃ©velopper un trouble anxieux, et de carrÃ©ment finir malheureux sâ€™il lit partout chez Microsoft que 16 Go, câ€™est bien, mais que quand mÃªme, 32 Go, ce serait bien mieux ? Ã€ ce propos, un prÃ©cÃ©dent article sur l'intÃ©rÃªt de 32 Go pour jouer pourra vous apporter quelques rÃ©ponses.

Heureusement, lâ€™entreprise a une parade infaillible pour Ã©viter d'Ã©veiller cette frustration. Elle consiste Ã supprimer tous les articles qui recommandaient 32 Go de mÃ©moire vive. Fussent-ils aussi rÃ©cents que celui baptisÃ© How to optimize your gaming PC setup mis en ligne en novembre dernier. Windows Central, qui a repÃ©rÃ© ce gommage en catimini, souligne quâ€™un autre article du mÃªme acabit avait subi le mÃªme sort en mai. Rien d'inÃ©dit, AMD avait employÃ© le mÃªme procÃ©dÃ© pour son Game Beyond 4GB. Pour une efficacitÃ© discutable, puisqu'il est rÃ©guliÃ¨rement rappelÃ© â€“ il l'a encore Ã©tÃ© fin juillet Ã lâ€™occasion de lâ€™officialisation de la Radeon RX 9050.

Ã‰cartons un Ã©ventuel malentendu. Dans un cas comme dans lâ€™autre, les 32 Go nâ€™Ã©taient pas prÃ©sentÃ©s comme un prÃ©requis (officiellement, la configuration minimale de Windows 11 reste dâ€™ailleurs fixÃ©e Ã 4 Go de RAM). Il y avait plutÃ´t des allusions du type Â« passer Ã 32 Go de RAM apporte un gain si vous utilisez Discord, des navigateurs web ou des outils de streaming en parallÃ¨le de vos jeux Â», ou encore des assertions telles que Â« 16 Go de RAM sont indispensables, 32 Go constituent une zone sans souci [une no-worries zone en anglais, difficilement traduisible littÃ©ralement ; disons que câ€™Ã©tait vendu comme la quantitÃ© de RAM permettant dâ€™Ãªtre serein] Â».

Une simple incitation, donc, mais qui illustre parfaitement le fonctionnement du discours marketing : prÃ©senter lâ€™option, la transformer progressivement dans lâ€™esprit du consommateur en une Ã©vidence, afin quâ€™elle devienne par la suite une nÃ©cessitÃ©.

Mais dÃ©sormais, ce nâ€™est plus seulement dommage de sâ€™en priver ; câ€™est un renoncement potentiellement contraint. Le mieux Ã faire est donc de mettre de cÃ´tÃ© les 32 Go de RAM.

Dâ€™autant plus que, comme rapportÃ© plus haut, Microsoft commercialise des Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces avec 8 Go de RAM. Certes, ils ne se destinent pas aux joueurs, mais tout de mÃªme. Un avis donnÃ© par The Verge, au titre Ã©vocateur (Even Microsoft couldnâ€™t make Windows 11 work well on 8GB of RAM), en dit suffisamment long sur le rÃ©sultat, mÃªme pour un usage courant.

Ceci dit, lâ€™entreprise a rÃ©cemment fait une promesse. Elle s'est engagÃ©e, dâ€™ici la fin 2026, Ã rÃ©duire Â« lâ€™empreinte mÃ©moire de Windows afin dâ€™offrir une expÃ©rience Windows rapide et rÃ©active sur lâ€™ensemble des PC utilisÃ©s quotidiennement par les clients Â», en particulier ceux avec 8 Go de RAM. Car au-delÃ de la quantitÃ© de mÃ©moire, le cas du MacBook Neo rappelle aussi que lâ€™optimisation de lâ€™OS et de lâ€™Ã©cosystÃ¨me joue un rÃ´le majeur (pas de miracles non plus, moins il y a de mÃ©moire vive, plus vite elle risque dâ€™Ãªtre saturÃ©e).